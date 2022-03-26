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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 7 سنوات لمحامٍ متهم بالتزوير في محررات رسمية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، حكمها بمعاقبة محامٍ بالسجن المشدد 7 سنوات وألزمته بالمصاريف، لإدانته بتزوير محررات رسمية والدفع بها أمام الجهات المعنية على أنها صحيحة.

تعود أحداث الواقعة عندما أحالت النيابة العامة محاميا مقيم ببندر بلبيس، إلى المحاكمة بتهمة الاشتراك مع موظفين عموميين حسن النية بتزوير محررات رسمية على خلاف الحقيقة في محاضر الاستدلالات في القضايا، بأن مثل أمام الموظفين بموجب تحرير مستند وكالة وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال تحريرها، وأثبت ارتكاب المجني عليه "ح. ع. إ" لجرائم خيانة الأمانة على خلاف الحقيقة، واستعمل المحررات المزورة أمام المحكمة لحين صدور أحكام قضائية بموجبها مع علمه بأمر تزويرها، كما اشترك مع موظف عمومي حسن النية بتنفيذ نيابة بلبيس الجزئية، في ارتكاب تزوير محررات رسمية تقارير معارضة، وقدم المعارضة بصفته وكيلا عن المتهم خلافا عن الحقيقة، وتمسك بها أمام المحاكم لتفويت درجة من درجات التقاضي على المجني عليه.

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تم التحفظ على المتهم، وبالعرض على النيابة قررت حبسه على ذمة القضية رقم 9326 لسنة 2020 جنايات بلبيس، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

الشرقية السجن احكام قضائية الزقازيق النيابة العامة محكمة

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