تحرير 6 محاضر للمخابز المخالفة بمركز العدوة بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة، بالاستمرار في تنظيم الحملات التموينية بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ، لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية وللاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية .

وفي هذا السياق ، نفذت الوحدة المحلية لمركز العدوة حملات تموينية علي المخابز البلدي بدائرة الوحدة المحلية لقرية صفانية لمتابعة الأوزان والتوزيع لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات والالتزام بالوزن القانوني وعدم المتاجرة بالسلع المدعمة، حيث أسفرت الحملة عن تحرير عدد 6 محاضر للمخابز المخالفة بدائرة القرية وذلك بسبب نقص الوزن، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.