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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير المنيا يتابع الحالة الصحية لمصابى حادث الصحراوى الغربي بملوي

السكرتير العام للمحافظة
السكرتير العام للمحافظة يتابع حالة المصابين

كلف اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اللواء تامر سعيد السكرتير العام، للمحافظة بمتابعة الحالة الصحية لمصابى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أمام تونا الجبل بمركز ملوى، وتم نقل المصابين لمستشفي ملوي التخصصي ،حيث لازال 5 مصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة بالمستشفي وحالتهم مستقرة.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، تابع "السعيد" الحالة الصحية للمصابين بمستشفى ملوي التخصصي، للتأكد من تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، بحضور هشام الضوى نائب رئيس مركز ملوى والدكتور محمد عبد الحكيم مدير المستشفى.  

ونقل السكرتير العام، دعوات المحافظ للمصابين بالشفاء العاجل حيث اطمأن على استقرار حالة المصابين، كما تابع تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالتهم الصحية.

وكلف السكرتير العام، مدير المستشفى بتوفير الخدمات الطبية والرعاية اللازمة طوال إقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، معربًا عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

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