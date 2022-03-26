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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: عودة الطيران الروسي للغردقة سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري وينعش السياحة

النائب هاني العسال
النائب هاني العسال

أكد المهندس هاني العسال عضو مجلس الشيوخ، أن استئناف رحلات الطيران من المطارات الروسية إلى الغردقة مرة أخرى، عقب قرار إيقاف رحلات موسكو الدولية منذ 8 مارس الماضي بسبب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري وإنعاش قطاع السياحة مرة أخرى.

وأضاف "العسال"، أن العلاقات القوية بين البلدين كان لها دور كبير في عودة الرحلات الجوية بعد توقفها لفترة، مشيرًا إلى أن استقبال مطار الغردقة لأول رحلتين سياحيتين قادمتين من روسيا، سيكون له مردود إيجابي قوي على استعادة مصر لمكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية .

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هذا القرار بمثابة إشادة من جانب الطيران الروسي، بمدى كفاءة المطارات المصرية والتزامها بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا بكل المنشآت الفندقية والسياحية، لافتًا إلى أنها رسالة لجميع دول العالم أن مصر تمنح جميع السائحين الوافدين إليها جميع إجراءات الأمان والوقاية والحماية وعلى مستوى لم تصل إليه دول كبرى في العالم.

وأشار "العسال"، إلى أن استئناف حركة الطيران مع روسيا مرة أخرى سوف يعطي دفعة قوية لقطاع السياحة المصرية خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن هذا القطاع تضرر كثير بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا خلال العاميين الماضيين ولكنه استطاع أن يستعيد مكانته بفضل سياسة مصر الخارجية والجهود المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم قطاع السياحة.

الطيران السياحة روسيا مصر فيروس كورونا

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