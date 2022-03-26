صحف الإمارات.. أبوظبي تدين الهجمات الحوثية ضد السعودية.. فيضانات جديدة تضرب سيدني.. وتحديث إجراءات المخالطين لمصابين كورونا

صحف الإمارات :

أمريكا تدعو إلى تشديد العقوبات الدولية على كوريا الشمالية

السيسي يؤكد تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية

بن راشد : فخورين بشبابنا وشاباتنا الذين تميزوا وطنياً وعالمياً

اهتمت صحف الإمارات الصادرة اليوم السبت بعدد من الأخبار المحلية والإقليمية والعالمية.

فقد سلطت صحيفة البيان الإماراتية الضوء علي؛ الفيضانات التي ضربت مناطق متعددة في سيدني مساء أمس الجمعة وتصاحبت مع عواصف رعدية وأمطار غزيرة على أجزاء من المدينة.

وكان مكتب الأرصاد الجوية BOM أصدر تحذيراً في سيدني البرى ومنطقة Wollongong ثمّ امتدّ التحذير إلى Blue Mountains و Hawkesbury في الساعات التالية.



وتوقّع المكتب فيضانات أخرى في المناطق التي شملها التحذير، حيث وصل منسوب المياه إلى مستوى عالٍ وغطى إطارات السيارات على الطرقات، كما تعطّلت حركة المرور على طريق Taren point بسبب غمر الشارع بالمياه، بحسب موقع "أستراليا بالعربي".

وشمل أكبر خطر للفيضانات والعواصف في الولاية، مناطق الأنهار الشمالية والسهول والمنحدرات المجاورة والمحيطة بها، وتبقى ليسمور أكثر المناطق تهديداًن ومثلها Tenterfield و Walgettو Byron Bay وCasino وKyogle.

وتتحرك العاصفة من نيو ساوث ويلز إلى كوينزلاند، حيث تلقّت جولد كوست تحذيراً بعاصفة رعدية قوية.

كما لفتت أيضا الي دعوة الولايات المتحدة أمس الجمعة إلى فرض عقوبات دولية أكثر صرامة على كوريا الشمالية في مجلس الأمن الدولي، متهمة بيونغ يانغ بـ "استفزازات متزايدة الخطورة" غداة اختبارها أكبر صواريخها البالستية العابرة للقارات.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد خلال الاجتماع الذي عقد لمناقشة قضية كوريا الشمالية، إن "الولايات المتحدة تدعو كل الدول الأعضاء إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الحالية".

وأضافت أنه "بسبب استفزازات جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية متزايدة الخطورة، ستقدم الولايات المتحدة... مشروع قرار لمجلس الأمن لتحديث وتعزيز نظام العقوبات" الذي تم تبنيه في ديسمبر 2017.

وذكّرت توماس غرينفيلد أنه في ذلك الوقت "قرر المجلس أنه سيتخذ مزيدا من الإجراءات في حالة إطلاق جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية صواريخ بالستية عابرة للقارات".

وأردفت "ذلك بالضبط ما حدث، لذا حان الوقت الآن لاتخاذ تلك الإجراءات".

وكان أعضاء المجلس قد صوتوا بالإجماع على مشروع القرار بعد شهر من إطلاق بيونغ يانغ صاروخا بالستيا عابرا للقارات (هواسونغ-15) اعتبر قويا بما يكفي لبلوغ البر الرئيسي للولايات المتحدة.

وأشارت أيضا الي تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على "تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً، في التصدي لكل المحاولات الساعية للنيل من استقرار المملكة".

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان مساء اليوم الجمعة إن السيسي أجرى اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي محمد بن سلمان.



وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن السيسي أكد خلال الاتصال على تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً، في التصدي لكل المحاولات الساعية للنيل من استقرار المملكة والخليج بوجه عام.

كما شدد السيسي "على الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين".

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن السيسي أدان خلال الاتصال الهاتفي مع ولي العهد السعودي "الهجمات الإرهابية على أراضي المملكة، واستهداف المنشآت الاقتصادية والمدنية".

وأكد السيسي "دعم وتضامن مصر ووقوفها إلى جانب المملكة لمواجهة استمرار هذه الأعمال العدائية".

بينما صحيفة الإمارات اليوم فقد لفتت الي إدانة دولة الإمارات لاستهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة الأعيان المدنية و المصالح الاقتصادية الحيوية في عدد من المواقع في المملكة العربية السعودية، من خلال صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار مفخخة، تمكنت الدفاعات السعودية من اعتراض بعضها و تدميره .. ونجم عن بعض هذه الهجمات العدائية التي استهدفت منشآت بترولية وأخرى لتوزيع الكهرباء أضرار مادية في بعض المنشآت و الممتلكات المدنية.



وأكدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات لميليشيات الحوثي الإرهابية يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي والمساعي المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، ما يتطلب ردا رادعا لكل ما يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين.

و حثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، ودعم الإجراءات والتدابير التي يتخذها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لوقف استهداف الميليشيات الإرهابية للأعيان المدنية.

و جددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

و أكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها

ونوهت أيضا الي؛ تغريدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة عبر تويتر ، سارة الاميري لاختيارها من قبل مجلة تايم العالمية ضمن اهم 100 شخصية مؤثرة في عام 2022



وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر»:: ابنة الإمارات.. وابنتي.. سارة الأميري.. ضمن أهم 100 شخصية مؤثرة في عام 2022 حسب مجلة تايم العالمية … فخورين بشبابنا وشاباتنا الذي تميزوا وطنياً وعالمياً.

كما أشارت صحيفة الوطن الإماراتية الي لقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم مع و عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية و الدكتور مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق.

وتناول اللقاء الذي حضر جانباً منه الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير دولة عضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية تعزيز العلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة.

وذكرت الصحيفة أن ‏الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تعلن بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين في القطاع الصحي عن تحديث إجراءات المخالطين لمصابين بفيروس كورونا المستجد

‎

و‏يقضي التحديث بإجراء فحص "PCR " في اليومين الأول و السابع أو عند ظهور الأعراض للمخالطين على أن يتم تفعيل هذا التحديث إعتباراً من امس "الجمعة" الموافق 25 مارس 2022.

كما أوضحت الصحيفة أن ‏دائرة الموارد البشرية لحكومة ‎دبي، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية بدبي، تنظم "مختبر الابتكار للابتعاث الدراسي" بهدف إعداد إطار عمل موحد على مستوى حكومة دبي للابتعاث الدراسي، وذلك في جناح موانئ دبي العالمية بمقر إكسبو 2020 دبي.

