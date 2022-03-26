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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

استضافة مصر لمؤتمر المناخ فرصة عظيمة لتغير نظرة المواطنين تجاه قضايا المناخ..

وزيرة البيئة تطلق الحوار الوطني حول قضية التغيرات المناخية من شرم الشيخ

صدى البلد

أطلقت اليوم السبت، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الحوار الوطني حول قضية التغيرات المناخية والمنعقد بمدينة شرم الشيخ موضحة أن استضافة مصر لمؤتمر المناخ لهذا العام cop27  خطوة هامة لاشراك المجتمع المصري بمختلف شرائحه في قضية تغير المناخ لزيادة الوعى بقضية التغيرات المناخية وان استضافة مصر للمؤتمر فرصة عظيمة لتغير نظرة المواطنين لتحدي تغير المناخ وتضمينهم في مواجهة اثاره، لذا سيتم إطلاق الحوار الوطني للمناخ بالوقت الحالي.


وأوضحت وزيرة البيئة خلال إطلاق الحوار الوطني للتغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ، بضرورة مشاركة المواطن البسيط في كافة ربوع مصر ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ونشر الوعي بـ 26 محافظة مصرية كمشاركة مصر  بنفسها أولًا لإرسال رسالة سلام للعالم والطبيعة لمكافحة التغيرات المناخية على المستوى الداخلي والخارجي.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والسادة الإعلاميين و عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وممثلي الأزهر الشريف والكنيسة والمجلس القومي للمرأة وشباب اليوتيوبر ومواقع التواصل الاجتماعى وممثلى المجتمع المحلى ومجموعة من طلاب مدارس شرم الشيخ.

وتابعت أن الهدف  نحو إطلاق الحوار الوطنى للمناخ بشرم الشيخ هو إشراك المواطن المصري في العمل المناخي، وايجاد روابط بين استضافة مصر للمؤتمر وقضية تغير المناخ بشكل عام .


ونوهت إلى أهمية دعم ملف تغير المناخ من خلال ترجمة الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ إلى حزمة من المشروعات في مجالي التخفيف والتكيف لتقليل الانبعاثات ومشاركة الشباب والمرأة والأطفال، ليصبح مؤتمر تغير المناخ حديث مصر كلها، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة ومنها تنفيذ مسابقات للمناخ في المدارس وأبحاث ودراسات علمية لشباب.

 

وأشارت إلى أن مصر بدات في  التسعينات بدات بالنظر الي قضية التغيرات المناخية وبعدها تم توقيع اتفاقية التنوع البيولوجى والتصحر والامن الغذائى والطاقة وبدات تظهر اثار التغيرات المناخية من خلال حدوث الفياضانات وحرائق الاشجار وارتفاع منسوب البحر وتاثر انتاج المحاصيل الزراعية التى نعتمد عليها اعتماد اساسي مثل محاصيل  القمح والمنجا والموز واصبحت هناك محاصيل  غير قادرة علي البقاء.

واكدت خلال اطلاق الحوار الوطنى ان رسالة فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء والقيادة 

السياسية الواعية الحكيمة اكدت علي اهمية الاستعداد اللائق لمؤتمر cop 27 ونشر ثقافة الطاقة  الجديدة والمتجددة مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة اسوان ومحطات تحلية مياة البحر وتطوير محطات الصرف الصحى، وتطوير مشروعات دلتا النيل في محاولة لتصدى الدولة المصرية للتغيرات  المناخية والتزام مصر بالاتفاقيات الدولية وابراز دور مصر  لتقريب وجهات النظر الدولية و دور المشروعات المصرية لحماية البيئة والتحدث مع الشباب والمجتمعات المحلية والصيادين والمزارعين للمساهمة من خلال نشر  الحوار الوطنى في جميع المحافظات

 

 

 

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