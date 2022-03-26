عبد الدايم: رجائى عطية أحد رجال الوطن المخلصين ومؤلفاته أثرت الفكر الانسانى

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، رجائى عطية نقيب المحامين ورئيس لجنة المواطنة وحقوق الإنسان سابقا بالمجلس الأعلى للثقافة ، الذى غيبه الموت اليوم السبت 26 مارس عن عمر ناهز 84 عام أثناء آداء عمله.

وقالت وزيرة الثقافة ، إن رجائي عطية ، هو أحد رجال الوطن المخلصين ومن أهم المدافعين عن العدالة ، مشيرة إلى مؤلفاته القيمة والمتنوعة التى أثرت الفكر الحقوقى والثقافى والإسلامى فى مصر والوطن العربى ، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته .

يذكر أن المستشار رجائي عطية هو نقيب المحامين المصريين رقم 26، ولد في شبين الكوم بمحافظة المنوفية وحصل على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة عام 1959، حصل على دبلوم العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1961، وعمل بالمحاماة (1959/ 1961)، ثم بالقضاء العسكري في وظائفه المختلفة وبالمحاكم العسكرية من (1961/ 1976).

ثم عاد للعمل بالمحاماة مرة أخرى من 1976 ، شارك في لجان الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين والمنظمات الدولية والإقليمية، وفي العديد من المؤتمرات القانونية في مصر والخارج، وله اهتمامات أدبية وثقافية، عين عضوا بمجلس الشورى، وهو عضو مجمع البحوث الإسلامية، وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعضو اتحاد الكتاب، وخبير بالمجالس القومية المتخصصة، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية.