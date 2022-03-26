"تاريخه مشرف".. إلهام شاهين تنعي رجائي عطية

نعت الفنانة إلهام شاهين رجائي عطية رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك عبر صورة له نشرتها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت الهام شاهين"الله يرحمه , إنسان محترم و صاحب مواقف و تاریخه مشرف

الفقيه القانوني و نقيب المحامين أ. رجائي عطية ربنا يجعل مثواه الجنه يارب".



يذكر أن نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الفقيه القانوني الكبير، والمفكر الإسلامي رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الذي وافته المنية صباح اليوم، وهو يؤدي رسالته في محراب العدالة.

وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد وجموع المحامين المصريين والعرب، داعيا الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.

وقال المجلس في بيانه، إن الفقيد كان رمزا وطنيا كبيرا ونموذجا في العطاء، وله الكثير من المؤلفات التي ساهمت في إثراء الحياة العامة والنقابية.