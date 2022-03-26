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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بعد تدميره بقصف روسي.. إيطاليا تعلن استعدادها لإعادة بناء مسرح ماريوبول الأوكراني

مسرح “ماريوبول” الأوكراني
مسرح “ماريوبول” الأوكراني

أعلن وزير الثقافة الإيطالي، عن الاستعداد لبدء بناء مسرح “ماريوبول” الأوكراني الذي تعرض لأضرار بالغة خلال القصف الروسي، في وقت سابق الأسبوع الماضي.

 

ووفقا لموقع “يورو نيوز”، كتب “داريو فرانشيسكيني” على موقع تويتر، أنه تمت الموافقة على الاقتراح الذي قدمه لمجلس الوزراء، لتزويد أوكرانيا بالموارد والوسائل لإعادة بنائه في أسرع وقت ممكن"، مضيفا أن المسارح في كل البلاد ملك للبشرية.

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حاكم دونيتسك: القوات الأوكرانية تسيطر على مدينة ماريوبول جنوب شرقي البلاد

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أوكرانيا تتهم روسيا بارتكاب جرائم حرب في ماريوبول

وكان حفر عمال الإنقاذ للناجين، يوم الخميس، من تحت أنقاض المسرح في المدينة المحاصرة التي قالت أوكرانيا إنها تعرضت لغارة جوية روسية بينما احتمى الناس هناك من القصف.

 

وعانت "ماريوبول" من أسوأ كارثة إنسانية في الحرب، حيث حوصر مئات الآلاف من المدنيين في مخابئ بدون طعام أو ماء أو كهرباء بينما قصفتها القوات الروسية بنيران المدفعية والغارات الجوية.

 

وقال "بيترو أندروشينكو" مستشار عمدة المدينة، إن عدد ضحايا الإضراب على المسرح كان غير معروفا لكن الملجأ صمد.

 

ولكن أوضح وجود ناجون رغم إزالة الأنقاض، وأظهرت صور عبر الأقمار الصناعية وجود كلمة "أطفال" تمت كتابتها على الأرض أمام المبنى قبل دماره.

 

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية “ماريا زاخاروفا” إن المزاعم بأن روسيا قصفت المسرح كذبة، بينما كرر الكرملين إنكاره أن القوات الروسية استهدفت المدنيين.

 

وتابعت أن القوات المسلحة الروسية لا تقصف البلدات والمدن، بينما أعلن مجلس مدينة ماريوبول في وقت لاحق إن أكثر من 350 ألف شخص ما زالوا يحتمون بالمدينة وإن 30 ألفا غادروها.

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