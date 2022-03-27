مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون التأمين الموحد واقتراحات النواب

يواصل مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة، ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

كما تشهد الجلسة العامة للشيوخ مناقشة عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من الأعضاء أولها تقرير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراح، برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالماجد الأحمر بشأن تأخر تنفيذ مبنى طوارئ مستشفى قنا العام.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن الاقتراحات المقدمة من الناىب عاطف علم الدين بشأن تحويل المدارس الثانوية التجارية إلى مدارس التمريض، بالإضافة إلى مناقشة اقتراح النائب أكمل نجاتي بشأن بروتوكولات التعاون الموقع بين التعليم العالي والبحث العلمي وشركات القطاع الخاص؛ لإنشاء 10 جامعات تكنولوجية وارتباطها بسياسات وزارة التعليم العالي.

كما يناقش المجلس اقتراح النائب محمد البنا عن الحفاظ على لوحات كبار الفنانين التى تمتلكها مصر.