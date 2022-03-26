الجماهير السنغالية تستقبل فريقها بالطبول بعد الخسارة من مصر

وصلت بعثة المنتخب السنغالي منذ قليل للعاصمة داكار، وذلك بعد الهزيمة أمام منتخب مصر في ذهاب الدور النهائي من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وكان منتخب مصر قد استطاع إلحاق الهزيمة بالمنتخب السنغالي بهدف نظيف، في ذهاب الدور الفاصل من تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال.

واستقبلت الجماهير السنغالية، لاعبي منتخب بلادهم بالطبول، وذلك قبل المواجهة المنتظرة أمام الفراعنة يوم الثلاثاء المقبل في مباراة الإياب.

وستقام مباراة الإياب بين منتخبي مصر والسنغال يوم الثلاثاء المقبل في تمام السابعة مساءً على ستاد ديامينيادو بالسنغال.

ويحتاج منتخب مصر لتجنب الهزيمة بفارق أكثر من هدف، للتأهل لبطولة كأس العالم للمرة الثانية تواليًا.