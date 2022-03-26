الأوقاف: افتتاح 68 مسجدًا الجمعة المقبل في 11 محافظة

تفتتح وزارة الأوقاف 68 مسجدًا يوم الجمعة المقبل ، منها 55 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا ، و 13 مسجدًا صيانة وترميم ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو الماضي إلى 845 مسجدًا ، منها 713 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و 132 مسجدًا صيانة وترميمًا.
وتتضمن المساجد المفتتحة، ما يلي :
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الجيزة
1. السيدة خديجة – غرب سوميد – الحي المتميز أكتوبر
2. الشربتلي – 6 اكتوبر
3. الدجوي – جامعة نوال الدجوي 6 أكتوبر
4. النور – بيفرلي هيلز – الشيخ زايد – 6 أكتوبر
5. الرحمن – التوسعات الشمالية – 6 أكتوبر
6. محمد إسماعيل – عواجة – الجملة - العياط
7. الحاج طه العجيمي – عزبة عبد الحكيم - العياط
8. الرحمن – عزبة الجبلاوي - الصف
9. العتيق - الحارة – الواحات البحرية
مديرية أوقاف البحيرة
10. الوالدين- منشية الأوقاف – دمنهور شرق
11. نور الإسلام – العكريشة – كفر الدوار
12. علي خنيسه – الجرادات – أبو حمص
13. النقراش - أبو الخزر - أبو حمص أول
14. روضه خيري - بلقطر الشرقية-
أبو حمص
15. العمري – قراقص – مركز دمنهور
16. سعد الخبيري - عثمان الحبشي
17. توفيق نعيم – العمرية - دمنهور
18. السلام – الكوم الأخضر – حوش عيسى
19. الست هانم عبده – كفر السابي – شبرا خيت
20. الصالحين – كوبري صالح تروجي
21. عزبة غزال – لقانه – شبراخيت
22. قرية إبراهيم عبد الله - الدلنجات
23. الكبير – الأصلاب – شبرا خيت
24. سحالي المحطة – مركز أبو حمص
مديرية أوقاف المنوفية
25. شمس الدين – صفط جزام - مركز تلا
مديرية أوقاف أسوان
26. السيدة زينب – العقيبة – الحجز بحري وقبلي
27. الإمام الحسين – الشراونة- الحجز بحري وقبلي
28. الرحمن الرحيم – الصداقة القديمة - حي شرق
29. فاطمة الزهراء – المويسات- البصيلية قبلي
مديرية أوقاف الإسكندرية
30. الحسين – أرض زيد – المهاجرين - الرمل
مديرية أوقاف أسيوط
31. عباد الرحمن – العوامر – مركز ديروط
32. الرحمة الطامية – قرية مسارة – مركز ديروط
33. الرحمة – مير – القوصية
مديرية أوقاف الغربية
34. الرحمن – عزبة شعيب - طنطا
35. الروضة – بلاي - السنطة
36. مصطفى البطرويشي- الشناوي – شوني - طنطا
مديرية أوقاف كفر الشيخ
37. محمد سيد أحمد غريب
38. العامر بالله – المرابعين - كفر الشيخ شرق
39. المستشار محمد فرج – أبو بسيوني – سيدي سالم غرب
40. 4 طابا الجديد – قرية الفيروز – الرياض شرق
مديرية أوقاف الفيوم
41. الزيتون – طبهار - ابشواي
42. علواني – حشمت - اطسا
43. عباد الرحمن – عزبة جمال قنديل – مركز الفيوم
44. ولي الصالحين – خلف مركز الشرطة - طامية
45. ذو النورين – فيد يمين
مديرية أوقاف القليوبية
46. البحري الشامخية - بنها
47. نصر الإسلام – القلج - الخصوص
مديرية أوقاف الأقصر
48. التوحيد – اللاقالته - القرنة
49. الشهداء – الحسينات شرق - الطود
50. الشهيدة المهندسة منى الخضري – اصفون - اسنا
51. أبو حروقه – نجع أبو حروقه - الطود
52. نجع الوحدة – نجع الوحدة - الطود
مديرية أوقاف الإسماعيلية
53. كسفريت - فايد
54. التوبة - البعالوة
مديرية أوقاف سوهاج
55. السلام مدينة دار السلام – دار السلام
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف الجيزة
1. أسد بن الفرات - الدقي
2. خالد بن الوليد – الكت كات -إمبابة
مديرية أوقاف قنا
3. أبو بكر الصديق – كوم سمهود – أبو تشت
4. التقوى – نجع العرب – عزبة جبريل – كوم عمران -مركز قنا
5. التوحيد – الحج سلام - فرشوط
مديرية أوقاف البحيرة
6. قادوس البحري- إيتاي البارود أول
7. قرية سعيد - ديروط
8. القبلي – دمتيوه نفرها – مركز دمنهور
9. سطح الدهب – دمنهور شرق
10. الرحمة الرئيسي ( الكبير ) – بغداد –بدر
مديرية أوقاف أسوان
11. المجمع الإسلامي - السباعية
مديرية أوقاف الغربية
12. عباد الرحمن – ميت ميمون - السنطة
مديرية أوقاف القليوبية
13. عمر بن الخطاب – دملو – بنها أول