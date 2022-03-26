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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: افتتاح 68 مسجدًا الجمعة المقبل في 11 محافظة

وزير الأوقاف يفتتح
وزير الأوقاف يفتتح مسجد جديد

تفتتح وزارة الأوقاف  68  مسجدًا يوم الجمعة  المقبل ، منها  55  مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا ، و  13 مسجدًا صيانة وترميم ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو الماضي إلى 845 مسجدًا ، منها  713  مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و 132  مسجدًا صيانة وترميمًا. 

وتتضمن المساجد المفتتحة، ما يلي :
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الجيزة
1.  السيدة خديجة – غرب سوميد – الحي المتميز أكتوبر 
2.  الشربتلي – 6 اكتوبر
3.  الدجوي – جامعة نوال الدجوي 6 أكتوبر 
4.  النور – بيفرلي هيلز – الشيخ زايد – 6 أكتوبر
5.  الرحمن – التوسعات الشمالية – 6 أكتوبر 
6.  محمد إسماعيل – عواجة – الجملة - العياط
7.  الحاج طه العجيمي – عزبة عبد الحكيم - العياط
8.  الرحمن – عزبة الجبلاوي - الصف
9.  العتيق - الحارة – الواحات البحرية 
مديرية أوقاف البحيرة
10.  الوالدين- منشية الأوقاف – دمنهور شرق 
11.  نور الإسلام – العكريشة – كفر الدوار  
12.  علي خنيسه – الجرادات – أبو حمص
13.  النقراش -  أبو الخزر  - أبو حمص أول
14.  روضه خيري -  بلقطر الشرقية-  
أبو حمص
15.  العمري – قراقص – مركز دمنهور
16.  سعد الخبيري  -  عثمان الحبشي 
17.  توفيق نعيم – العمرية - دمنهور
18.  السلام –  الكوم الأخضر – حوش عيسى
19.  الست هانم عبده – كفر السابي – شبرا خيت 
20.  الصالحين – كوبري صالح تروجي
21.  عزبة غزال – لقانه – شبراخيت 
22.  قرية إبراهيم عبد الله - الدلنجات
23.  الكبير – الأصلاب – شبرا خيت 
24.  سحالي المحطة – مركز  أبو حمص
مديرية أوقاف المنوفية
25.  شمس الدين – صفط جزام - مركز تلا
مديرية أوقاف أسوان
26.  السيدة زينب – العقيبة – الحجز بحري وقبلي
27.  الإمام الحسين – الشراونة- الحجز بحري وقبلي
28.  الرحمن الرحيم – الصداقة القديمة - حي شرق 
29.  فاطمة الزهراء – المويسات-  البصيلية قبلي
مديرية أوقاف الإسكندرية
30.  الحسين – أرض زيد – المهاجرين - الرمل
مديرية أوقاف أسيوط
31.  عباد الرحمن – العوامر – مركز ديروط
32.  الرحمة الطامية – قرية  مسارة – مركز ديروط
33.  الرحمة – مير – القوصية
مديرية أوقاف الغربية
34.  الرحمن – عزبة شعيب - طنطا
35.  الروضة – بلاي  - السنطة 
36.  مصطفى البطرويشي- الشناوي – شوني - طنطا
مديرية أوقاف كفر الشيخ
37.  محمد سيد أحمد غريب 
38.  العامر بالله – المرابعين  - كفر الشيخ شرق 
39.  المستشار محمد فرج – أبو بسيوني – سيدي سالم غرب
40.  4 طابا الجديد – قرية الفيروز – الرياض شرق
مديرية أوقاف الفيوم 
41.  الزيتون – طبهار -  ابشواي
42.  علواني – حشمت - اطسا
43.  عباد الرحمن – عزبة جمال قنديل – مركز الفيوم
44.  ولي الصالحين – خلف مركز الشرطة -  طامية
45.  ذو النورين – فيد يمين
مديرية أوقاف القليوبية
46.  البحري الشامخية - بنها
47.  نصر الإسلام – القلج - الخصوص
مديرية أوقاف الأقصر
48.  التوحيد – اللاقالته - القرنة 
49.  الشهداء – الحسينات شرق - الطود
50.  الشهيدة المهندسة منى الخضري – اصفون - اسنا
51.  أبو حروقه – نجع أبو حروقه - الطود
52.  نجع الوحدة – نجع الوحدة - الطود

مديرية أوقاف الإسماعيلية
53.  كسفريت - فايد
54.  التوبة - البعالوة
مديرية أوقاف سوهاج
55.  السلام مدينة دار السلام – دار السلام
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف الجيزة
1.  أسد بن الفرات - الدقي
2.  خالد بن الوليد – الكت كات -إمبابة
مديرية أوقاف قنا
3.  أبو بكر الصديق – كوم سمهود – أبو تشت 
4.  التقوى – نجع العرب – عزبة جبريل – كوم عمران  -مركز قنا
5.  التوحيد – الحج سلام - فرشوط

 

مديرية أوقاف البحيرة 
6.  قادوس البحري- إيتاي البارود أول
7.  قرية سعيد - ديروط
8.  القبلي – دمتيوه نفرها – مركز دمنهور
9.  سطح الدهب – دمنهور شرق
10.  الرحمة الرئيسي ( الكبير ) – بغداد –بدر
مديرية أوقاف أسوان
11.  المجمع الإسلامي - السباعية
مديرية أوقاف الغربية
12.  عباد الرحمن – ميت ميمون - السنطة
مديرية أوقاف القليوبية
13.  عمر بن الخطاب – دملو – بنها أول

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