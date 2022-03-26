الأوقاف: افتتاح 68 مسجدًا الجمعة المقبل في 11 محافظة

تفتتح وزارة الأوقاف 68 مسجدًا يوم الجمعة المقبل ، منها 55 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا ، و 13 مسجدًا صيانة وترميم ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو الماضي إلى 845 مسجدًا ، منها 713 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و 132 مسجدًا صيانة وترميمًا.

وتتضمن المساجد المفتتحة، ما يلي :

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الجيزة

1. السيدة خديجة – غرب سوميد – الحي المتميز أكتوبر

2. الشربتلي – 6 اكتوبر

3. الدجوي – جامعة نوال الدجوي 6 أكتوبر

4. النور – بيفرلي هيلز – الشيخ زايد – 6 أكتوبر

5. الرحمن – التوسعات الشمالية – 6 أكتوبر

6. محمد إسماعيل – عواجة – الجملة - العياط

7. الحاج طه العجيمي – عزبة عبد الحكيم - العياط

8. الرحمن – عزبة الجبلاوي - الصف

9. العتيق - الحارة – الواحات البحرية

مديرية أوقاف البحيرة

10. الوالدين- منشية الأوقاف – دمنهور شرق

11. نور الإسلام – العكريشة – كفر الدوار

12. علي خنيسه – الجرادات – أبو حمص

13. النقراش - أبو الخزر - أبو حمص أول

14. روضه خيري - بلقطر الشرقية-

أبو حمص

15. العمري – قراقص – مركز دمنهور

16. سعد الخبيري - عثمان الحبشي

17. توفيق نعيم – العمرية - دمنهور

18. السلام – الكوم الأخضر – حوش عيسى

19. الست هانم عبده – كفر السابي – شبرا خيت

20. الصالحين – كوبري صالح تروجي

21. عزبة غزال – لقانه – شبراخيت

22. قرية إبراهيم عبد الله - الدلنجات

23. الكبير – الأصلاب – شبرا خيت

24. سحالي المحطة – مركز أبو حمص

مديرية أوقاف المنوفية

25. شمس الدين – صفط جزام - مركز تلا

مديرية أوقاف أسوان

26. السيدة زينب – العقيبة – الحجز بحري وقبلي

27. الإمام الحسين – الشراونة- الحجز بحري وقبلي

28. الرحمن الرحيم – الصداقة القديمة - حي شرق

29. فاطمة الزهراء – المويسات- البصيلية قبلي

مديرية أوقاف الإسكندرية

30. الحسين – أرض زيد – المهاجرين - الرمل

مديرية أوقاف أسيوط

31. عباد الرحمن – العوامر – مركز ديروط

32. الرحمة الطامية – قرية مسارة – مركز ديروط

33. الرحمة – مير – القوصية

مديرية أوقاف الغربية

34. الرحمن – عزبة شعيب - طنطا

35. الروضة – بلاي - السنطة

36. مصطفى البطرويشي- الشناوي – شوني - طنطا

مديرية أوقاف كفر الشيخ

37. محمد سيد أحمد غريب

38. العامر بالله – المرابعين - كفر الشيخ شرق

39. المستشار محمد فرج – أبو بسيوني – سيدي سالم غرب

40. 4 طابا الجديد – قرية الفيروز – الرياض شرق

مديرية أوقاف الفيوم

41. الزيتون – طبهار - ابشواي

42. علواني – حشمت - اطسا

43. عباد الرحمن – عزبة جمال قنديل – مركز الفيوم

44. ولي الصالحين – خلف مركز الشرطة - طامية

45. ذو النورين – فيد يمين

مديرية أوقاف القليوبية

46. البحري الشامخية - بنها

47. نصر الإسلام – القلج - الخصوص

مديرية أوقاف الأقصر

48. التوحيد – اللاقالته - القرنة

49. الشهداء – الحسينات شرق - الطود

50. الشهيدة المهندسة منى الخضري – اصفون - اسنا

51. أبو حروقه – نجع أبو حروقه - الطود

52. نجع الوحدة – نجع الوحدة - الطود

مديرية أوقاف الإسماعيلية

53. كسفريت - فايد

54. التوبة - البعالوة

مديرية أوقاف سوهاج

55. السلام مدينة دار السلام – دار السلام

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف الجيزة

1. أسد بن الفرات - الدقي

2. خالد بن الوليد – الكت كات -إمبابة

مديرية أوقاف قنا

3. أبو بكر الصديق – كوم سمهود – أبو تشت

4. التقوى – نجع العرب – عزبة جبريل – كوم عمران -مركز قنا

5. التوحيد – الحج سلام - فرشوط

مديرية أوقاف البحيرة

6. قادوس البحري- إيتاي البارود أول

7. قرية سعيد - ديروط

8. القبلي – دمتيوه نفرها – مركز دمنهور

9. سطح الدهب – دمنهور شرق

10. الرحمة الرئيسي ( الكبير ) – بغداد –بدر

مديرية أوقاف أسوان

11. المجمع الإسلامي - السباعية

مديرية أوقاف الغربية

12. عباد الرحمن – ميت ميمون - السنطة

مديرية أوقاف القليوبية

13. عمر بن الخطاب – دملو – بنها أول