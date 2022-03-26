البحرين.. برنامج تطوير الرعاية الصحية يحقق تغطية شاملة

أكد الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة البحرينية أن البرنامج الوطني لتطوير الرعاية الصحية «صحتي» يسعى لتطبيق برنامج الضمان الصحي والذي سيؤمن خدمات صحية متميزة لجميع المواطنين والمقيمين.

وشدد رئيس الأعلى للصحة البحرينية وفق صحيفة الأيام على أن هذه الخدمات ستكون بالمجان للمواطنين، وذلك في إطار الباقة الصحية الإلزامية او الأساسية، والتي ستشمل جميع الخدمات الصحية المتاحة حالياً، مضيفاً بأنه يمكن للمواطنين أيضاً الاستفادة من الدعم الجزئي الذي ستوفره الدولة للعلاج في القطاع الصحي الخاص في حال الرغبة بالانضمام للرزمة الصحية الاختيارية.

وكشف بن عبد الله أن تطبيق البرنامج الوطني لتطوير الرعاية الصحية «صحتي» سيتم على مراحل، حيث تم الشروع الفعلي في التطبيق التجريبي لبرنامج التسيير الذاتي للمراكز الصحية والمستشفيات الحكومية ضمن المرحلة الأولى لتطبيق الضمان الصحي للمواطنين، بالتوازي مع تطبيق التأمين الصحي على المقيمين.

وأوضح أن جميع المستشفيات الحكومية مفتوحة لكل المواطنين لتلقي العلاج دون أية حواجز أو قيود، كما وسيوفر الضمان الصحي حرية الاختيار للمواطن للعلاج والدواء في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية ضمن الباقة الأساسية.

ونوه رئيس المجلس الأعلى للصحة بأن تطبيق نظام «اختر طبيبك» في الرعاية الصحية الأولية يعني أنّ المواطن سيكون مسجلاً لدى طبيب عائلة مسؤول عن خدماته العلاجية والوقائية والاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة ومتابعة علاجه في المركز الصحي أو تحويله إلى الأخصائيين إذ لزم الأمر، ومتابعة حالته بعد ذلك معهم.