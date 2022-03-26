الصين : مصرع الـ 132 مسافرًا من ركاب الطائرة المحطمة في قوانغشي

أعلنت مصادر رسمية صينية، اليوم السبت ، مصرع الـ132 شخصا الذين كانوا على متن طائرة الركاب التابعة لشركة طيران شرق الصين التي تحطمت، يوم الاثنين الماضي، بمنطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ بجنوبي الصين.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت دائرة إدارة الطوارئ بمنطقة (قوانغشي) ذاتية الحكم في جنوب الصين قد أعلنت، يوم /الاثنين/ الماضي، عن تحطم طائرة ركاب من طراز "بوينغ 737" تابعة لشركة طيران شرق الصين.

وأشارت إدارة الطيران المدني الصينية إلى أن الطائرة التي تحطمت طائرة ركاب في منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ جنوبي الصين، كان على متنها 132 شخصا، عبارة عن 123 راكبا بالإضافة إلى طاقم الطائرة الذي يتكون من تسعة أفراد.