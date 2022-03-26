غرامة مالية على لاعبي سموحة قبل مواجهة بيراميدز

وقع أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عقوبة مالية 30 آلف جنيه علي كافة اللاعبين المشاركين في مباراة فيوتشر الأخيرة.

جاء ذلك عقب انتهاء اجتماع الجهاز الفني مع وليد عرفات رئيس نادي سموحة لمعرفة الأسباب وتلقي الهزيمة الثقيلة من فيوتشر بنتيجة ٤-٠ ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري المصري

وأكد وليد عرفات رئيس تادي يم على ضرورة تصحيح المسار وعودة الروح بين لاعبي الفريق من جديد والحفاظ على المربع الذهبي بالدوري المصري.

ويستعد سموحة لمواجهة بيراميدز يوم 13 أبريل المقبل.

وقرر أحمد سامي خوض بعض المباريات الودية خلال فترة التوقف الحالي.