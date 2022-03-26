كأس العالم.. "طائرة الأحلام" تنقل بعثة المنتخب المصري إلي السنغال| غدا

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، رحلة خاصة رقم MS 3042 من صالة 4 بمطار القاهرة الدولي غدا الأحد القادم متجهة مباشرة إلي مطار العاصمة السنغالية "داكار"، وذلك لنقل بعثة منتخب مصر لملاقاة نظيره السنغالي في مباراة الإياب المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم فى قطر 2022.

يأتي ذلك في إطار حرص الشركة علي دعم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وتحقيق حلم الوصول للمونديال للمرة الثانية على التوالي.

وقال الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران، إنه بناء علي توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، تقرر أن يكون تشغيل رحلة المنتخب الوطنى الأول إلى السنغال بأحدث طائرات أسطول مصر للطيران من طراز بوينج B787-9 Dreamliner المعروفة باسم "طائرة الأحلام" والمزودة بأحدث وسائل الراحة والرفاهية ومقاعد flat Bed وذلك لتوفير سبل الراحة لنجوم المنتخب الوطني وجهازه الفني لتحقيق حلم الوصول للمونديال.