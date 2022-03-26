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رئيس التحرير
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برلمان

مشروعات النواب تتفقد المنطقة الصناعية بحوش عيسي بالبحيرة..صور

وفد لجنة المشروعات
وفد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب

تفقد وفد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، ويرافقه خلال الجولة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة المنطقة الصناعية بالطرانه بحوش عيسي وزيارة منطقة فرهاش وتفقد المجمع التعاوني الحرفي بحوش عيسي و تم المرور علي عدد من مصانع الأعلاف والصناعات المسيحية وأدوات الكهرباء والمحولات الكهربائية.

وأكد اللواء هشام آمنه  الى أن المحافظة قامت بتنفيذ 3528 مشروع في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف إستثمارية تبلغ 72 مليار جنيه.

وأوضح محافظ البحيرة أنه تم منح قروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية بإجمالي تمويل 2.94 مليار جنيه مولت حوالى 259.283 مشروع صغير ومتناهي الصغر ووفرت ما يقرب من 374.749 فرصة عمل.

لافتا الى تقديم منح بإجمالي تمويل 361.1 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية وفرت حوالي 398,194 فرصة عمل.

وقال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أن اللقاءات والزيارات للمحافظات هدفها الوقوف علي مدي تفعيل القانون 152 لسنة 2020 وتذليل العقبات امام أصحاب المشروعات الصغيرة ودعمهم لافتا أن هذا القطاع داعم للاقتصاد الوطني لذا لا بد من دعمه لانجاحه مؤكدا أن أغلب الصناعات تقع تحت قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،حيث وفقا للقانون والمشروعات التي تحقق حجم أعمال 200 مليون جنيه تعتبر مشروعات.

وقالت د.نهال بلبل نائبة محافظة البحيرة خلال الجولة أنه تم توفير مكتب من المحافظة يضم كافة الجهات من تنمية صناعية وهيئة استثمار وغيرها لحل أي مشكلات تقابل المستثمرين .

وضم وفد اللجنة خلال الزيارة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة ،هالة ابو السعد وكيل اللجنة، وأعضاء اللجنة سيد سلطان ، وطارق السيد ،د.مني عبدالله ، رحاب موسي.

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محافظ البحيرة المنطقة الصناعية بالطرانه حوش عيسى المشروعات الصغيرة والمتناهية مشروعات البنية الأساسية

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