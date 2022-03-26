اتحاد الكرة يحفز لاعبي المنتخب بعد الفوز على السنغال في لقاء الذهاب

أعرب الاتحاد المصري لكرة القدم عن سعادته بفوز منتخب مصر على نظيره السنغالي في لقاء الذهاب بنتيجة 1-0 ضمن المباريات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وكشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترحيب المجلس بوجود كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، وسعادتهم لما يقدمه هو وجهازه المعاون.

وأضاف المصدر أن، الجهاز الفني للمنتخب بقيادة كارلوس كيروش يستعد بقوة للمباراة المقبلة طامحين في الوصول لبطولة كأس العالم النسخة القادمة.

انتهت أحداث مباراة مصر والسنغال بفوز الفراعنة بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأدوار المؤهلة لبطولة كأس العالم.

تفاصيل المباراة..

سجل منتخب مصر الهدف الأول في مرمى نظيره السنغالي، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأدوار المؤهلة لبطولة كأس العالم.

استطاع محمد صلاح تسجيل الهدف الاول في الدقيقة 4 من عمر المباراة عن طريق تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بالمقاس من عمرو السولية.

حصل محمود حسن تريزيجية على ركلة حرة مباشرة من منطقة خطرة واستعد صلاح على التنفيذ وبجانبه تريزيجية ونفذها تريزيجية بشكل غريب مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 12 من عمر المباراة تعرض أحد لاعبي السنغال لاصابة في العضلة الضامة، وخرج بعد قرار الجهاز الطبي والمدير الفني.

بعد تعرض محمد عبد المنعم للاصابة ونزوله مرة اخرى، شك حكم المباراة في اكتمال شفائه وقرر استدعاء الجهاز الطبي، وقرر كيروش الدفع بياسر إبراهيم وخروجه في الدقيقة 27.

بدأ منتخب السنغال شوط المباراة الثاني بضغط قوي على دفاع منتخب مصر، ووصل لمرمى محمد الشناوي أكثر من مرة في كرات خطرة ولكن تعامل معها الدفاع بقوة.

مر ساديو ماني لاعب منتخب السنغال في هجمتين بنفس الشكل بين لاعبين من منتخب مصر ووصل منطقة الجزاء ولكن تمكن الدفاع من اقتناص الكرة.

ومارس منتخب مصر الضغط على السنغال في الدقائق الأخيرة من المباراة، وكاد أن يسجل هدفا ثانيا عن طريق عمر مرموش الذي حل بديلاََ لمصطفى محمد.

وغفل حكم المباراة عن احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 87 من عمر المباراة، وطالب لاعبو المنتخب بالعودة لتقنية الvar، ولكن لم يلتفت لهم الحكم.