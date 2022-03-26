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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب : الإعلان عن شرم الشيخ صديقة للبيئة لكونها منطقة سياحية جاذبة

شرم الشيخ
شرم الشيخ

أشاد النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بإعلان محافظ جنوب سيناء بشأن الإستعداد لإعلان شرم الشيخ مدينة خضراء صديقة للبيئة.

وأكد عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن ذلك يأتى فى إطار توجه مصر لدخول عصر المناخ الأخضر ، بحيث يتم الإستغناء عن البنزين والسولار لتشغيل السيارات والإستعانة بالسيارات الكهربائية والتى تعمل بالغاز الطبيعى.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن الإستغناء عن البنزين والسولار فى تشغيل السيارات سيقلل الإنبعاثات الضارة ، ولذلك فإن إعتبار شرم الشيخ مدينة خضراء صديقة للبيئة بإعتبارها مدينة سياحية جاذبة للسياح ، هذا بالإضافة إلى استضافتها قريبا لمؤتمر تغير المناخ.

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر تغير المناخ، تسير على قدم وساق لتوفير كافة المتطلبات اللازمة لتنفيذ عدد من  المشروعات، التى من شأنها أن تسهم فى ظهور المدينة فى أبهى صورة لها، وبما يعكس قدرة وامكانيات الدولة  على تنظيم مثل هذه الأحداث والفعاليات العالمية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وقال فودة  خلال الاحتفالية التى عقدتها وزارة البيئة اليوم لاطلاق الحوار الوطنى للتغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ ، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة و الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ، أنه تجري الاستعدادات لإعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء خاصة في مجال الأنظمة الكهربائية الصديقة للبيئة، ومجال النظافة، والسياحة، والرصد المرئي، والهوية البصرية، ومركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية الجاري إنشاءه وفقًا لأعلى المعايير العالمية

واستعرض اللواء خالد فودة عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة شرم الشيخ، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بمشروعات الطاقة الشمسية، تم تخصيص قطعتى أرض لتنفيذ محطتي طاقة شمسية، إلى جانب المحطة التى سيتم تنفيذها بقطاع نبق السياحى، والمحطة الأخرى الموجودة بالفعل، موضحاً أن عدد محطات الطاقة الشمسية بالمدينة  بلغ4 محطات، بإجمالى طاقة 20 ميجا وات، ومن المتوقع زيادة عدد المحطات خلال الفترة القادمة، لتغطية المدينة بـ 160 ميجا وات.

 وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تأهيل مدينة شرم الشيخ لاستقبال السيارات الكهربائية، عبر تزويد جميع محطات الوقود بالمدينة بوحدات شحن السيارات الكهربائية، وتوقيعها على الخريطة باستخدام الـ GIS، إلى جانب تزويد مواقف السيارات والاتوبيسات العاملة بالمدينة، وكذا جراجات الفنادق، بوحدات شحن.

ونوه المحافظ بأن المشروعات تضمنت إنشاء الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ، والتى تم توقيع بروتوكول تعاون بشأنها مع وزارة البيئة، إلى جانب مشروعات قطاع السفارى، وإنشاء قرية التراث البدوى بمنطقة الهجن، فضلاً عن تنفيذ المشروعات الخاصة بتفعيل الهوية البصرية بالمدينة.

وأشار فؤدة إلى أن التحدى الأكبر هو الوقت حيث نحرص على الانتهاء من التجهيزات فى الموعد المحدد يوم ٣٠ سبتمبر القادم تنفيذا لتعليمات الرئيس وجاري العمل على تجهيز القاعات حاليا على أعلى مستوى خاصة وأن سياحة المؤتمرات تدر عائدا كبيرا للبلد.

محافظ جنوب سيناء شرم الشيخ مؤتمر تغير المناخ وزارة البيئة وزيرة البيئة

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