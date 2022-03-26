رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد: الأندية العربية تستمد ‏‏الكثير من الأهلي

استقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي ، داخل مقر الأهلي بالجزيرة اليوم، وفد الاتحاد السعودي لكرة اليد، برئاسة فاضل بن علي آل نمر رئيس الاتحاد، الذي أكد تطلعه للعمل المشترك بين الأهلي والأندية السعودية لكرة اليد، واستثمار البرامج المشتركة بين الجانبين لتطوير اللعبة.
ضم الوفد السعودي كلا من: زهير القرشي وعلي العليوات وفاضل غاشي وعلي الفرج. وقام بجولة تفقدية داخل مقر النادي شملت ملعب التتش وصالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء والنصب التذكاري، مع التقاط الصور التذكارية بجوار دولاب البطولات.
وحرص محمود الخطيب على إهداء الوفد السعودي درع وعلم النادي، كما أهدى رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد، درع الاتحاد، محمود الخطيب، والتقاط صورة جماعية.
وقال فاضل آل نمر إن زيارة الوفد السعودي للأهلي اليوم جاءت بدعوة من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وإنه يتطلع إلى أوجه تعاون عديدة في لعبة كرة اليد بين الأهلي والأندية السعودية.
وأبدى رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد سعادته بزيارة الأهلي، مبديًا إعجابه بما يشهده النادي من طفرة إنشائية وملاعب وصالات مغطاة. وقال إن الأهلي صاحب تاريخ كبير وعريق، وقدم نجومًا كبارًا في عالم الرياضة بشكل عام، وإن الأندية العربية تستمد منه الكثير من آفاق المعرفة خاصة ما يتعلق بتنظيم دولاب العمل.
وأكد آل نمر أن اللقاء مع محمود الخطيب كان ثريًّا، وأن هناك صداقة وعلاقة ممتدة بينهما منذ فترة طويلة، مشيدًا بالروابط الوثيقة التي تجمع الأهلي والأندية السعودية من أيام صاحب السمو الملكي الراحل الأمير عبد الله الفيصل، الذي أسهم في تقوية الروابط مع النادي الأهلي.