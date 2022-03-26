رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد: الأندية العربية تستمد ‏‏الكثير من الأهلي

استقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي ، داخل مقر الأهلي بالجزيرة ‏اليوم، ‏وفد ‏الاتحاد السعودي لكرة اليد، برئاسة فاضل بن علي آل نمر رئيس الاتحاد، الذي ‏أكد تطلعه للعمل ‏المشترك بين ‏الأهلي والأندية السعودية لكرة اليد، واستثمار البرامج ‏المشتركة بين الجانبين ‏لتطوير اللعبة.‏ ‏

ضم الوفد السعودي كلا من: زهير القرشي وعلي ‏العليوات ‏وفاضل غاشي وعلي الفرج‏. وقام بجولة تفقدية داخل مقر النادي شملت ملعب التتش وصالتي الأمير عبد الله ‏الفيصل والشهداء والنصب التذكاري، مع التقاط ‏الصور التذكارية بجوار دولاب البطولات. ‏

وحرص محمود الخطيب على إهداء الوفد السعودي درع وعلم النادي، كما ‏أهدى ‏رئيس ‏الاتحاد السعودي لكرة اليد، درع الاتحاد، محمود الخطيب، ‏والتقاط ‏صورة ‏جماعية.

وقال فاضل آل نمر إن زيارة الوفد السعودي للأهلي اليوم جاءت بدعوة من الكابتن محمود ‏الخطيب ‏رئيس ‏النادي، وإنه يتطلع إلى أوجه تعاون عديدة في لعبة كرة اليد ‏بين ‏الأهلي ‏والأندية السعودية.‏

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وأبدى رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد سعادته بزيارة الأهلي، مبديًا إعجابه بما يشهده ‏النادي من طفرة إنشائية وملاعب وصالات مغطاة. وقال إن الأهلي صاحب تاريخ كبير ‏وعريق، وقدم نجومًا كبارًا في عالم الرياضة بشكل عام، وإن الأندية العربية تستمد ‏منه ‏الكثير من ‏آفاق المعرفة خاصة ما يتعلق بتنظيم دولاب العمل.‏

وأكد آل نمر أن اللقاء مع محمود الخطيب كان ثريًّا، وأن هناك صداقة وعلاقة ممتدة ‏بينهما منذ فترة طويلة، مشيدًا بالروابط الوثيقة التي تجمع الأهلي ‏والأندية السعودية ‏من ‏أيام صاحب السمو الملكي الراحل الأمير عبد الله الفيصل، الذي أسهم في تقوية ‏الروابط ‏مع ‏النادي الأهلي.‏