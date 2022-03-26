بعد هجمات الحوثي على السعودية.. خبير: سعر البترول ارتفع لـ 120 دولارا

قال مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن سعر النفط والبترول حاليا ارتفع لـ 120 دولار بزيادة عن الأمس بنسبة 1.6% .

وأضاف مدحت يوسف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" سعر النفط في العالم تأثر خاصة بعد الهجوم الحوثي على منشأت تابعة لـ أرامكو بالمملكة العربية السعودية .



وتابع مدحت يوسف :" السعودية تمتلك قدرات تخزينية للنفط متعددة ولديها بنية اساسية قوية من حيث عدد المستودعات وحجم التداول موانئ الشحن ".

واكمل مدحت يوسف :" السعودية حذرت العالم بان هجمات الحوثي على المنشآت البترولية تنعكس على العالم بنقص الإمدادات البترولية والنفط بما يعين نقص كيمة المعروض في السوق العالمي وبالتالي يرتفع سعر النفط عالميا ".

ولفت مدحت يوسف :" هناك هزة سعرية في أسعار البترول في العالم، وهناك تأثيرات على أسعار النفط بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية ".

