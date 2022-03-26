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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الشيشان يصف بايدن بـ "راعي بقر أحمق "

رئيس الشيشان يصف
رئيس الشيشان يصف بايدن بـ "راعي بقر أحمق "

اعتبر رئيس الشيشان رمضان قديروف الولايات المتحدة بأنها "مصاص دماء اقتصادي"، ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ"راعي البقر المتهالك والمختل عقليا".

وكتب قديروف على تليجرام "الولايات المتحدة اليوم مصاص دماء اقتصادي حان الوقت لطعنه في قلبه.. بايدن مجرم حرب يرعى الفظائع طويلة الأمد للبنتاجون.. انقذوا بلادكم.. لا تدعوا راعي بقر أحمق يدمر بقية العالم".

وأضاف زعيم الشيشان مخاطبا زعماء الدول الأوروبية: "لماذا تنغمسون في سخافات بايدن؟".

وتابع "إذا كان راعي البقر المتهالك بايدن لا يهتم بالاقتصاد الداخلي أو ما هي العمليات السلبية التي تحدث لديه، فلماذا تقلقون البلدان الأوروبية المتقدمة والنامية، بشأن مصالح دولة معينة، أكثر من قلقكم على شعوبكم وأراضيكم؟".

وحث رئيس الشيشان قديروف قادة الدول الأوروبية على تقييم الوضع بعقلانية، قائلا "لديكم فرصة رائعة للتخلص من القمع الأمريكي، بينما يتولى بايدن قيادة بلاده".

وفي وقت سابق، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "جزار"، وذلك بعد سماعه شهادات عدد من اللاجئين الأوكران المتواجدين في بولندا.

وقال بايدن في تصريحات صحفية إن بوتين "جزار"، وإنه غير متأكد ما إذا كانت روسيا غيرت استراتيجيتها في أوكرانيا.

بينما نقلت وكالة تاس للأنباء عن متحدث باسم الكرملين قوله السبت، إن التصريحات الجديدة التي أدلى بها الرئيس الأمريكي بشأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين تضيق آفاق إصلاح العلاقات بين البلدين.

وفي تصريحات سابقة، كرر الرئيس الأمريكي وصفه لبوتين بأنه "مجرم حرب" ويستوفي جميع شروط هذا الوصف.

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