بايدن: بوتين كاذب ومستبد ونستعد في هذه المعركة لصراع طويل

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، إنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي أصبحت بولندا وأوروبا الشرقية حرة وكان ذلك ثمرة نضال طويل.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "علينا أن نتهيأ في هذه المعركة لصراع طويل، وفي صراعنا من أجل الحرية نرى الأوكرانيين في الخطوط الأمامية وقتالهم هو من أجل قيم الديمقراطية".

وتابع: "رسالتي إلى الشعب الأوكراني هي أننا نقف معكم جنبا إلى جنب، والمعركة من أجل الديمقراطية لم تنته بانتهاء الحرب الباردة".

وذكر: "بوتين يقول إنه دخل لإزالة "النازية" من أوكرانيا لكنه "كاذب"، وبوتين واجه اقتراحاتنا بالرفض واعتمد على العنف منذ البداية".

وأشار إلى أن: "روسيا خنقت الديمقراطية وحركة التضامن الدولي تثبت وجودها اليوم وبوتين يعلم ذلك، ودعونا اليوم نرسخ قوى الحرية لصد طموحات وآمال بوتين المستبد".