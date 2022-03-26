عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: بوتين كاذب ومستبد ونستعد في هذه المعركة لصراع طويل

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، إنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي أصبحت بولندا وأوروبا الشرقية حرة وكان ذلك ثمرة نضال طويل.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "علينا أن نتهيأ في هذه المعركة لصراع طويل، وفي صراعنا من أجل الحرية نرى الأوكرانيين في الخطوط الأمامية وقتالهم هو من أجل قيم الديمقراطية".

وتابع: "رسالتي إلى الشعب الأوكراني هي أننا نقف معكم جنبا إلى جنب، والمعركة من أجل الديمقراطية لم تنته بانتهاء الحرب الباردة".

وذكر: "بوتين يقول إنه دخل لإزالة "النازية" من أوكرانيا لكنه "كاذب"، وبوتين واجه اقتراحاتنا بالرفض واعتمد على العنف منذ البداية".

وأشار إلى أن: "روسيا خنقت الديمقراطية وحركة التضامن الدولي تثبت وجودها اليوم وبوتين يعلم ذلك، ودعونا اليوم نرسخ قوى الحرية لصد طموحات وآمال بوتين المستبد".

الاتحاد السوفيتي الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الأمريكي جو بايدن فلاديمير بوتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكم على مرتضى منصور في 4 قضايا سب وقذف الخطيب وآخرين

رسميًا.. استدعاء رامي ربيعة وعلي جبر لمعسكر المنتخب

عيار21 يسجل 985.. الذهب يتراجع 5 جنيهات في ختام تعاملات اليوم

النقض تؤيد إعدام نجل الفنان المرسى أبو العباس.. قتل زوجته و طفلتيه

بسبب الأهلي.. تغريم موسيماني 500 ألف دولار لصالح صن داونز.. تفاصيل

مقلب صغير يا رب يعجبكم.. أسرار برنامج رامز جلال 2022

مد أجل الحكم على مرتضى منصور في اتهامه بسب "الخطيب وحافظ"

أسلوبه صدمني..مجدي عبد الغني: موظف بالاستاد منع دخولي بالسيارة لمباراة مصر والسنغال

موضوعات متعلقة

رئيس الشيشان يصف بايدن بـ "راعي بقر أحمق "

روسيا: القوات الأذربيجانية تدخل منطقة حفظ السلام مع أرمينيا

انفجار مستودع نفط في «لفيف» الأوكرانية عقب قصف روسي | فيديو

وزير الخارجية الأمريكي يبدأ جولة بالشرق الأوسط

روسيا ترد على إهانة بايدن الجديدة في حق بوتين

البحرين.. برنامج تطوير الرعاية الصحية يحقق تغطية شاملة

التحالف العربي يعلن تنفيذ ضربات ضد معاقل الحوثي بالحديدة

سقط في بئر عمقها 72 مترًا.. مصرع طفل إماراتى فى مدينة العين

ترشيحاتنا

أقصر وأطول الأيام صياما.. موعد شهر رمضان 2022 في مصر.. فيديوجراف

الرئيس الأمريكي: قواتنا في أوروبا لن تخوض حربا ضد روسيا

سمير عثمان لـ صحف السنغال: هدف مصر صحيح واسألوا حكم الـ VAR

لطلاب المنازل..آخر موعد لتسليم استمارات امتحانات الثانوية العامة 7 أبريل

التأمين الطبي وعلى الحياة شرط دخول المعتمر الأراضي السعودية لأداء العُمرة |فيديو

لحظة شرائه مأكولات لأسرته .. وفاة أول مصري بأوكرانيا | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق فعاليات قمة مصر للأفضل 2022.. صور

تشييع جثمان أحمد حلاوة من المجمع الإسلامي بالشيخ زايد.. صور

رئيس الأركان يعود من قطر عقب مشاركته في فعاليات معرض "ديمدكس – 2022"

نشرة المنوعات.. أغرب مشاية رياضية في المنزل.. حفرة ضخمة يمكنها ابتلاع طائرات.. وضابط ينقذ شاب من الموت أمام قطار

فيديو

هكذا استفز تامر حسني رضوى الشربيني في حفل زفاف ابنة أصالة

حكم شهادات الاستثمار وأرباحها .. فيديو جراف

اكتشاف قبر جرّاح عاش قبل ألف عام في بيرو بأمريكا الجنوبية

بكاء أصالة وإليسا تحمل الورد.. أجواء مبهجة في حفل زفاف شام الذهبي

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

اﻟﻤﺰﻳﺪ