النقل تحذر: لجان مفاجئة لتغريم أي مدخّن ومخالف بـ قطارات السكة الحديد

أصدرت وزاره النقل بيانا ً اعلاميا اليوم تطالب فيه المواطنين بالمحافظه على سلامه مرفق السكك الحديديه والذي يخدم ملايين الركاب وذلك بعد تكرار ظاهره رشق الاطفال للقطارات بالحجارة ومنها القطارات الروسيه الجديده والقطارات المكيفه وقطارات تحيا مصر مما يعرض الركاب وقائدي القطارات للخطر كما يتسبب في الحاق اضرار بالقطارات التي يتم تشغيلها يوميا ضمن اسطول التشغيل الحالي والذي اصبحت كل عرباته جديده او مجددة و التي يتم بعد ذلك اصلاحها من ميزانيه السكة الحديد مما يشكل عبئا على تلك الميزانية التي يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية، و استكمال المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها لتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية



واشار بيان الوزاره الى انه مع رصد هيئه السكك الحديديه تكرار حدوث إتلاف لعدد من كراسي القطارات ومنها كراسي القطارات الروسيه الجديده وكراسي القطارات المكيفة سواء عن طريق تقطيع اقمشة الكراسي أو عن طريق إحداث ثقوب بالكراسي ناتجة من التدخين الذي يقوم به بعض الركاب مما يعد مخالفاً للقانون ولمنظومة الأمن والسلامة فقد تم تشكيل لجان مرور مفاجئه على كافه القطارات لاتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه وتوقيع الغرامات المقرره ضد المخالفين للحفاظ على القطارات المملوكه للشعب.

وأهابت الوزارة السادة المواطنين، بالمشاركة معها فى توعية الاطفال من ظاهرة رشق القطارات بالحجارة لخطورتها وتسببها في العديد من الأضرار للركاب وسائقي القطارات، وأضرار فى جرارات وعربات القطارات كما أهابت الوزارة بالسادة المواطنين البعد عن كافة الظواهرالسلبية عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية المملوك للشعب

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