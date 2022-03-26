عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

النقل تحذر: لجان مفاجئة لتغريم أي مدخّن ومخالف بـ قطارات السكة الحديد

رشق القطارات بالحجارة
رشق القطارات بالحجارة

أصدرت وزاره النقل بيانا ً اعلاميا اليوم تطالب فيه المواطنين بالمحافظه على سلامه مرفق السكك الحديديه والذي يخدم ملايين الركاب وذلك بعد تكرار ظاهره رشق الاطفال للقطارات بالحجارة ومنها القطارات الروسيه الجديده والقطارات المكيفه وقطارات تحيا مصر مما يعرض الركاب وقائدي القطارات للخطر كما يتسبب في الحاق اضرار بالقطارات التي يتم تشغيلها يوميا ضمن اسطول التشغيل الحالي والذي اصبحت كل عرباته جديده او مجددة  و التي يتم بعد ذلك اصلاحها من ميزانيه السكة الحديد  مما يشكل عبئا على تلك الميزانية التي يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية، و استكمال المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها لتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية

واشار بيان الوزاره  الى انه مع رصد هيئه السكك الحديديه تكرار حدوث إتلاف لعدد من كراسي القطارات ومنها كراسي  القطارات الروسيه الجديده وكراسي القطارات المكيفة سواء عن طريق تقطيع اقمشة الكراسي أو عن طريق إحداث ثقوب بالكراسي ناتجة من التدخين الذي يقوم به بعض الركاب مما يعد مخالفاً للقانون ولمنظومة الأمن والسلامة فقد تم تشكيل لجان مرور مفاجئه على كافه القطارات لاتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه وتوقيع الغرامات المقرره ضد المخالفين للحفاظ على القطارات المملوكه للشعب.

وأهابت الوزارة  السادة المواطنين، بالمشاركة معها فى توعية الاطفال من ظاهرة رشق القطارات بالحجارة لخطورتها وتسببها في العديد من  الأضرار للركاب وسائقي القطارات، وأضرار فى جرارات وعربات القطارات كما أهابت الوزارة بالسادة المواطنين البعد عن كافة الظواهرالسلبية  عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية المملوك للشعب

1ab5196b-bdf3-4db7-9d02-d774635d6990
1ab5196b-bdf3-4db7-9d02-d774635d6990
5c47dc51-58f0-456b-861a-0ae682ecc438
5c47dc51-58f0-456b-861a-0ae682ecc438
956af1ab-b398-4c76-bcd8-46af75b88890
956af1ab-b398-4c76-bcd8-46af75b88890
f17e399f-35f3-4b29-9898-5388ba27f37f
f17e399f-35f3-4b29-9898-5388ba27f37f

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكم على مرتضى منصور في 4 قضايا سب وقذف الخطيب وآخرين

رسميًا.. استدعاء رامي ربيعة وعلي جبر لمعسكر المنتخب

عيار21 يسجل 985.. الذهب يتراجع 5 جنيهات في ختام تعاملات اليوم

النقض تؤيد إعدام نجل الفنان المرسى أبو العباس.. قتل زوجته و طفلتيه

بسبب الأهلي.. تغريم موسيماني 500 ألف دولار لصالح صن داونز.. تفاصيل

مقلب صغير يا رب يعجبكم.. أسرار برنامج رامز جلال 2022

مد أجل الحكم على مرتضى منصور في اتهامه بسب "الخطيب وحافظ"

أسلوبه صدمني..مجدي عبد الغني: موظف بالاستاد منع دخولي بالسيارة لمباراة مصر والسنغال

ترشيحاتنا

الرئيس الأمريكي: قواتنا في أوروبا لن تخوض حربا ضد روسيا

سمير عثمان لـ صحف السنغال: هدف مصر صحيح واسألوا حكم الـ VAR

لطلاب المنازل..آخر موعد لتسليم استمارات امتحانات الثانوية العامة 7 أبريل

التأمين الطبي وعلى الحياة شرط دخول المعتمر الأراضي السعودية لأداء العُمرة |فيديو

لحظة شرائه مأكولات لأسرته .. وفاة أول مصري بأوكرانيا | تفاصيل

رئيس روسيا السابق: الحرب الاقتصادية ضد موسكو ستدمر الهيكل الاقتصادي العالمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق فعاليات قمة مصر للأفضل 2022.. صور

تشييع جثمان أحمد حلاوة من المجمع الإسلامي بالشيخ زايد.. صور

رئيس الأركان يعود من قطر عقب مشاركته في فعاليات معرض "ديمدكس – 2022"

نشرة المنوعات.. أغرب مشاية رياضية في المنزل.. حفرة ضخمة يمكنها ابتلاع طائرات.. وضابط ينقذ شاب من الموت أمام قطار

فيديو

هكذا استفز تامر حسني رضوى الشربيني في حفل زفاف ابنة أصالة

حكم شهادات الاستثمار وأرباحها .. فيديو جراف

اكتشاف قبر جرّاح عاش قبل ألف عام في بيرو بأمريكا الجنوبية

بكاء أصالة وإليسا تحمل الورد.. أجواء مبهجة في حفل زفاف شام الذهبي

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

اﻟﻤﺰﻳﺪ