وزير الخارجية القطري يكشف عن مباحثات لتسعير النفط بعملات أخرى

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثان إن الصراع في أوكرانيا ، وتداعياته الجيوسياسية ، يدفع بعض الدول للبحث عن طرق أخرى لتسعير النفط بديل للدولار.

وذكر وزير الخارجية القطري في منتدى الدوحة ، إنه لا يتوقع أن يتم التوسع في مثل هذا النظام في المدى القريب ، لكنه أكد على أن العواقب الاقتصادية للحرب الأوكرانية تضر ببعض البلدان بشدة.

أضاف ″ أنا متأكد من أن هناك الكثير من الدول غير الراضية عما حدث من تبعات هذه الأزمة وخاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي.

ولفت إلى أنه في مثل هذه الظروف قد تلجأ الدول إلى البحث عن نظام آخر موازي لتسعير النفط ، مذكرا بأن العالم يعيش مرحلة انتقالية سياسيا واقتصاديا .



وقال آل ثان القطري إن بلاده ”تتقدم” وتجري محادثات مع الدول الأوروبية بشأن تعزيز إمدادات الغاز.

وأضاف: ”نحن نتقدم ونساعد بعض الشركاء الأوروبيين الذين بدأوا يعانون من بعض النقص في الغاز” ، مشددًا على أن غالبية عقود الغاز طويلة الأجل .



وحول ذلك ، قال محللون ، إن العقوبات الاقتصادية الشديدة التي تفرضها الولايات المتحدة قد تدفع بعض الدول بعيدًا عن الدولار.

وفرض الغرب عقوبات شديدة على روسيا بما في ذلك تجميد احتياطيات البنك المركزي الروسي وفصل روسيا عن نظام سويفت .

قالت الولايات المتحدة أمس الجمعة إنها تتطلع إلى العمل مع شركاء - من بينهم قطر - لتوفير ما لا يقل عن 15 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا هذا العام ، مع توقع زيادة هذه الكمية في المستقبل.

لكن آل ثان قال إنه لا يمكن لمورّد طاقة أن يحل محل آخر.

واكد: ”أعتقد أن أفضل طريقة للمضي قدماً هي تنويع مصادر التوريد، وان ذلك سيكون هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا”.