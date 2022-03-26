أبو عايد: مباراة السنغال صعبة وعلى منتخب مصر اللعب كأنه لم يفز

قال الناقد الرياضي أيمن أبو عايد، إن كيروش أكد للاعبي منتخب مصر ضرورة غلق ملف مباراة الذهاب ونسيان النتيجة والتركيز على مباراة العودة يوم الثلاثاء في السنغال.

وأضاف أيمن أبو عايد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" يجب أن يقدم لاعبو منتخب مصر أداء في منتهى القوة في السنغال من أجل حسم بطاقة التأهل لكأس العالم".

وتابع أيمن أبو عايد :" مباراة يوم الثلاثاء صعبة وعلينا ان نخوض المباراة كأننا لم نفز في مباراة الذهاب ".



واكمل أيمن أبو عايد:" الوقت الحالي يتطلب من الجميع تقديم الدعم الكامل لمنتخب مصر وعدم توجيه أي انتقاد للمنتخب ".



وتابع أيمن أبو عايد :" لاعبو منتخب مصر قادرون على تحقيق الفوز ونقدم لهم الدعم، والمنتخب حقق نتيجة إيجابية في القاهرة ".

