الغرفة التجارية: وقف استيراد الهواتف والسيارات شائعة.. فيديو

كشف أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية؛ عن حقيقة وقف إستيراد الهواتف والسيارات، موضحا أن هذا الخبر ضمن الشائعات المتداولة في هذه الفترة، والبنك المركزي أصدر منشور ينفي ذلك الخبر .

أضاف شيحة في مداخلة هاتفية على قناة " الحدث اليوم " في برنامج "حضرة المواطن " ؛ أن الإتفاقيات الدولية التجارية تمنع عدم أخذ قرار وقف الاستيراد لسلع تتشارك فيها مع دول أخرى لأن ذلك يخالف بنود الإتفاقيات التجارية .

أوضح عضو شعبة المستوردين في الغرفة التجارية ؛ أن لايحق لأي دولة إلغاء إتفاقية ما أو بنود محددة إلا بضوابط وشروط محددة ؛ والإغلاق الكامل لمنع إستيراد أي سلعة غير قانوني.