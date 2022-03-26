التموين للتجار: اعرفوا القرارات والتزموا بها علشان وقت العقوبة منشلش ذنب حد

قال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الوزارة أطلقت حملات رقابية مكثفة على الأفران والأسواق المصرية بصفة عامة، وذلك بالتنسيق مع وزراة الداخلية، بالإضافة إلى تطبيق عقوبة مخالفة سعر رغيف الخبز الحر، منوهاً أن وزارة الدخلية تضبط 139 قضية تموينية بمضبوطات أكثر من 228 طن مواد غذائية وغير غذائية خلال 24ساعة.

وأضاف عبد المنعم خليل في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع على فضائية "الحياة"، أن وزارة الداخلية تضبط أيضاً ما يقرب من 40 طن أسمنت، و16 طن حديد تسليح في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء، وذلك خلال 24 ساعة فقط.

وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه تم تكثيف الحملات والإجراءات الإرشادية على جميع أنحاء الجمهورية، معقباً: "أدينا بنعرف الناس كلها، عشان لما ننفذ العقوبة منشلش ذنب حد إنه ميعرفش".

وأشار عبد المنعم خليل إلى أن سعر رغيف الخبز 45 جرام، هو 50 قرشاً فقط، بعد حساب تكلفة المدخلات كاملة، معقباً: "اللي هيخالف القرارت الحكومية ديه، فالعقوبة هتصل إلى 100 ألف جنيه على الأقل، وقد تصل إلى 5 مليون جنيه، بالإضافة إلى الحبس".

وناشد رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أصحاب الأفران والتجار بالالتزام بالقرارت وعدم مخالفتها، حتى لا يتعرض أياً منهم لأي عقوبة.

وأردف عبد المنعم خليل أن الخط الساخن لوزارة التموين للإبلاغ عن مخالفات التجار وأصحاب المخابز هو 16528.