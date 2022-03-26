البترول لسكان وراق العرب: لا تقلقوا من رائحة الغاز يوم الأربعاء

قالت الشركة الحديثة للغاز الطبيعي «مودرن جاس»- إحدى شركات قطاع البترول- إنه سيتم ملء تنك الرائحة الخاص بمأخذ شبكة الإسكان القومى بمنطقة وراق العرب، الأربعاء المقبل30 مارس الساعة العاشرة مساءا.





وأهابت الشركة الحديثة للغاز الطبيعي "مودرن جاس"- إحدى شركات قطاع البترول-، في بيان على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالمواطنين عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز التي قد تنتج بالأماكن المحيطة بالمصدر، حيث إن أعمال ملء خزان الرائحة هى أعمال دورية ولا تمثل أى خطورة.



وأكدت الشركة الحديثة للغاز الطبيعي "مودرن جاس"- إحدى شركات قطاع البترول- أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان آمان العملاء.



طوارئ الغاز الطبيعى

وخصصت الشركة الحديثة للغاز الطبيعي "مودرن جاس"- إحدى شركات قطاع البترول- أرقامًا للاتصال بها فى حالة وجود أى استفسار يرجى اتصال بطوارئ الغاز الطبيعى من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ 24 ساعة على الرقم المختصر 129.

