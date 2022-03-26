تقديرًا لدورها.. نقابة المهندسين بالإسكندرية تكرم الأم المثالية

نظّمت نقابة المهندسين في الإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى، واللجنة الثقافية والاجتماعية برئاسة المهندس كريم عزت حفلاً لتكريم الأم المثالية فى نادى المهندسين سابا باشا.

وفى كلمته هنأ الدكتور هشام سعودى رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية ، كل أم مصرية تقديرا لدورها وعيد الأم هو بمثابة تكريم لها وتسعد نقابة المهندسين بالإسكندرية للاحتفال به وتكريم أمهات المهندسين.

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واضاف أن الفاعلية تعتبر هى الأولى بعد إجراء انتخابات مجلس النقابة وعلى الرغم من عدم تشكيل المجلس واللجان الا أن تكريم الأم فى عيدها كان بمثابة أولوية لتنظيم هذه الفاعلية المميزه .

بينما قال المهندس كريم عزت، رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية ، إن الفاعلية تقدم لها عدد كبير من المهندسين لتكريم الأمهات وزوجات المهندسين وبها قصص كفاح وتضحيات تستحق كل تكريم.

واضاف إن نقابة المهندسين بالإسكندرية و اللجنة الاجتماعية والثقافية حريصة دائما على مشاركة المهندسين كافة المناسبات الاجتماعية خلال العام ، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد تنظيم العديد من الفاعليات والأنشطة المميزه للمهندسين وأسرهم.

كما قدم فريق طلائع المهندسين الكشفى عرضاً فنياً مميزاً بمناسبة عيد الأم ، فهو فريق تم تشكيله من أبناء المهندسين لتعليمهم المهارات الكشفية تحت إشراف متخصصين .