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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"سلة الزمالك" يهزم المصرية للاتصالات في الدوري

صدى البلد

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، علي نظيره فريق المصرية للاتصالات بنتيجة 75/73 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على صالة حسن حلمي بالقلعة البيضاء في ثالث مباريات الدور ربع النهائي من بطولة الدوري.

 

وجاءت نتيجة الفترات: 27/20 - 49/46 - 63/62 - 75/73.

 

وشهدت المباراة حضور أحمد مرتضى منصور وخالد لطيف والمستشار محمود طه وأحمد دعبس أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك ووفد من Nba المسؤل عن تنظيم بطولة BAl في مصر إبريل القادم والكابتن أحمد عادل عبدالفتاح رئيس قطاع السلة.

 

ويلتقي الزمالك والمصرية للاتصالات بعد غدا الاثنين علي صالة حسن حلمي بالقلعة البيضاء في رابع المباريات دور ربع النهائي.

 

وتعقد مباريات دور الثمانية من دوري السوبر للسلة بنظام البلاي اوف (Best of 5) على أن يتأهل الفائز بثلاث مباريات إلى دور نصف النهائي من المسابقة.

 

وتقام مباريات دور ربع النهائي ايام التاسع عشر ،الحادي والعشرون،والسادس والعشرون والثامن والعشرون،والحادي والثلاثون من شهر مارس الجاري

 

يذكر أن الزمالك يسعي للاحتفاظ باللقب للمرة الثانية علي التوالي بعد فوزه بالنسخة الماضية على حساب  الاتحاد السكندري أحد أعرق الفرق في كرة السلة


ويقود الفريق المدير الفني  الأمريكي ويل فويجت ويعاونه كل من ياسر عبد الوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدرباوإسلام جمعة طبيبا، محمد سعيد مخططا للأحمال ومصطفى محسن مديرا إداريا

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