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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جمعية المسنين بالدقهلية تحتفل بعيد الأم وتكرِّم 22 أمًّا وأبًا مِثاليين| صور

الاحتفالية
الاحتفالية

نظمت جمعية المسنين بالدقهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي احتفالية اليوم السبت بمناسبة عيد الأم، وذلك في نادي السعادة بطلخا، التابع للجمعية، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن بالدقهلية.

وتخللت الاحتفالية مجموعة من الفقرات الفنية، كما جرى تكريم 18 أمًّا مثالية و4 آباء مثاليين، من خلال شهادات التقدير والهدايا.

وجرى الاحتفال وسط حالة من الفرحة والسعادة بين الحضور من أعضاء الجمعية وأسرهم، والذين عبَّروا عن سعادتهم لاهتمام الجمعية بهم، وحرص إدارتها على الاحتفال معهم بجميع المناسبات.

حضر الاحتفالية، كلا من: ابتسام إبراهيم شعبان رئيس مجلس ادارة الجمعية، الدكتورة دعاء فاروق غنام مدير الجمعية، حنان عبد الغفار مسؤول المسنين بمديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، نادية دياب مدير إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي، فاطمة الشنيطي أخصائية النادي.

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الدقهلية التضامن الاجتماعي مديرية التضامن الاجتماعي وكيل وزارة

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