السماح للقنوات والمصورين بحضور مران منتخب مصر غدًا

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش ، السماح للقنوات الفضائية و المصورين بحضور مران المنتخب غدًا باستاد الدفاع الجوي في تمام العاشرة صباحًا لمدة 15 دقيقة.

أكد الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر أن محمد عبد المنعم مدافع المنتخب ، غادر المستشفى اليوم بعد إجراء جراحة عاجلة نظرا لإصابته بكسر في الأنف في مباراة أمس أمام السنغال، موضحا أن حالة اللاعب مطمئنة للغاية ويتم متابعته بالتنسيق مع الجهاز الطبي للنادي الاهلي.

وحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، على التواصل مع محمد عبد المنعم للإطمئنان عليه.