صناعة النواب: توزيع مليون كرتونة غذائية عبر "حياة كريمة" يدعم البسطاء

أشاد النائب محمد سعد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بما أعلنته مؤسسة حياة كريمة، عن استعدادها لتوزيع مليون كرتونة غذائية في رمضان بالمحافظات تحت شعار "حياة كريمة إيد بتنبي وإيد بتساعد"، قائلا إنه جهد هائل يؤكد على وقف المؤسسة بجانب ملايين المصريين، والتضافر من جانب الدولة لعبور هذه الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة وما سببته من حالة غلاء.

ونوه سعد في تصريحات له اليوم، باشتمال كرتونة "حياة كريمة" على سلع غذائية بوزن 11.5 كيلو جرام، تتكون من مكرونة وصلصة وزيت سمنة وسكر وأرز وفول، وبلح وياميش رمضان"، مشيرا إلى وجود مجهودات كبيرة وتنسيق كامل مع الجمعيات الأهلية، لتوحيد الجهود لاستهداف أكبر قاعدة من الفئات الأولى بالرعاية لتوزيع الكراتين الغذائية عليهم.

وأضاف وكيل صناعة النواب، أن توزيع نحو مليون كرتونة غذائية من جانب مؤسسة حياة كريمة وعرض السلع والمنتجات مخفضة الأثمان في عشرات المعارض عبر محافظات الجمهورية، الغرض منه الوصول للمواطن المصري البسيط والتخفيف عن كاهله.

واختتم النائب محمد سعد، بأن الدولة المصرية تحت حكم الرئيس السيسي تبذل جهودًا هائلة، لإعلان تضامنها مع ملايين المصريين ومؤازرتهم والتخفيف عنهم عبر مختلف المؤسسات والوزارات.