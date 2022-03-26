11 متسابقا يتنافسون في نهائي الدوم بحضور أصالة وكريم وحسين

انطلقت، مساء اليوم السبت، الحلقة النهائية من الموسم الأول من برنامج اكتشاف المواهب "الدوم" والمذاع عبر فضائية ON.

حلقة اليوم تعرض التنافس بين 11 متسابقا ليتم الاستقرار على 6 منهم فقط ليكونوا هم الدوم في الموسم الأول 2 في فئة التمثيل و2 في فئة الغناء، و2 في فئة التقديم.

وافتتحت المطربة أصالة الحلقة النهائية من برنامج الدوم بأحدى اغنيها شكرا، التي تفاعل الجمهور معها بشكل كبير وحظيت إعجاب الجميع.

وقالت أصالة بعد انتهاء الأغنية: الدوم فيها العدل المطلوب والتاريخ اثبت ان الارياف والاقاليم انهم اكتر ناس اثبتوا موهبتهم.

وتتكون لجنة تحكيم الحلقة النهائية من برنامج الدوم لاكتشاف المواهب كل من الفنان القدير حسين فهمي والفنان كريم عبد العزيز والمطربة السورية أصالة.