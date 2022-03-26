مواهب بلدنا عظمية.. حسين فهمي: سعيد بالمشاركة في تحكيم نهائي الدوم

أعلن الفنان حسين فهمي، عن سعادته بالمشاركة في عضوية لجنة تحكيم برنامج "الدوم"، في الحلقة النهائية والتي تشهد اختيار 6 متسابقين من بين 11 وصولا للمرحلة النهائية من البرنامج.

وقال حسين فهمي في بداية الحلقة: "سعيد إني موجود في البرنامج وأتمنى لكل المتسابقين التفوق لأنه يوجد مواهب عظيمة في بلدنا".

وعن اختياره رئيسًا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44 قال: "سعيد أن بتولي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي، وقبلت الترشيح وإن شاء الله أبني على الموجود ويكون مهرجان عظيم يليق باسم السينما المصرية واسم بلدنا".

انطلقت، مساء اليوم السبت، الحلقة النهائية من الموسم الأول من برنامج اكتشاف المواهب "الدوم" والمذاع عبر فضائية ON.

حلقة اليوم تعرض التنافس بين 11 متسابقا ليتم الاستقرار على 6 منهم فقط ليكونوا هم الدوم في الموسم الأول 2 في فئة التمثيل و2 في فئة الغناء، و2 في فئة التقديم.

وافتتحت المطربة أصالة الحلقة النهائية من برنامج الدوم بأحدى اغنيها شكرا، التي تفاعل الجمهور معها بشكل كبير وحظيت إعجاب الجميع.



، وقالت أصالة بعد انتهاء الأغنية: الدوم فيها العدل المطلوب والتاريخ اثبت ان الارياف والاقاليم انهم اكتر ناس اثبتوا موهبتهم.



وتتكون لجنة تحكيم الحلقة النهائية من برنامج الدوم لاكتشاف المواهب كل من الفنان القدير حسين فهمي والفنان كريم عبد العزيز والمطربة السورية أصالة.