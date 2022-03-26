السعودية والولايات المتحدة تبحثان تعزيز العمل لوقف الدعم الإيراني للمليشيات الإرهابية

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم السبت، مع المبعوث الأمريكي الخاص لشئون إيران روبرت مالي، أهمية تعزيز العمل المشترك لوقف الدعم الإيراني للميليشيات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.



وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية، أن ذلك جاء خلال لقاء على هامش منتدى الدوحة في نسخته العشرين، حيث استعرضا التعاون الثنائي بين البلدين بشأن الملف النووي الإيراني والمفاوضات الدولية الجارية بهذا الشأن، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف الجهود المشتركة للتصدي للانتهاكات الإيرانية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.