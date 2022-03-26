بعد ظهوره بصوت مبحوح في الدوم.. كريم عبد العزيز: «اعتبروني مكي»|فيديو

كشف الفنان كريم عبدالعزيز، سبب البحة الموجودة في صوته، مؤكدًا أنه بسبب انشغاله بالتصوير، معتذرًا عنها.

وأضاف في بداية الحلقة النهائية من الموسم الأول لبرنامج "الدوم": "التزامًا بكلامي مع الشركة المتحدة لحضور الحلقة، فاعتبروني أحمد مكي".

وأعلن الفنان حسين فهمي، عن سعادته بالمشاركة في عضوية لجنة تحكيم برنامج "الدوم"، في الحلقة النهائية والتي تشهد اختيار 6 متسابقين من بين 11 وصولا للمرحلة النهائية من البرنامج.

وقال حسين فهمي في بداية الحلقة: "سعيد إني موجود في البرنامج وأتمنى لكل المتسابقين التفوق لأنه يوجد مواهب عظيمة في بلدنا".

وعن اختياره رئيسًا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44 قال: "سعيد أن بتولي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي، وقبلت الترشيح وإن شاء الله أبني على الموجود ويكون مهرجان عظيم يليق باسم السينما المصرية واسم بلدنا".