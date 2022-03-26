سفيرة مصر بالسنغال: طلبنا من السلطات تأمين المنتخب في مباراة العودة بداكار

أكدت سفيرة مصر في السنغال نهى خضر، أن الاستعدادات تسير على قدم وساق لمباراة العودة بالتنسيق مع اتحادي الكرة المصري والسنغالي.



وقالت خضر - في اتصال هاتفي مع برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة "صدى البلد" مساء اليوم السبت-: "طلبنا من السلطات السنغالية تأمين المنتخب المصري في داكار"، موضحة في الوقت نفسه أن فندق لاعبي المنتخب المصري يبعد 60 كيلومترا عن ملعب المباراة.



وأشارت إلى أن هناك حالة تحفز من المنتخب السنغالي، قائلة: "ولكننا قادرون على تحقيق الفوز عليهم في داكار".



ولفتت إلى أنه سيتم توفير أماكن مناسبة للجمهور المصري في ملعب المباراة أمام السنغال.