حادث استثنائي و20 كتيبة| خسائر فادحة يتكبدّها الجيش الروسي

لقي قائد لواء روسي في أوكرانيا مصرعه بعد أن دهسته قواته المتمردة بدبابة ، حسبما أعلن اليوم.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”ن يعتقد المسؤولون الغربيون أن العقيد يوري ميدفيديف قد أُسقط بوحشية بعد أن عانى لواء البندقية الآلية السابع والثلاثون من خسائر فادحة.

صورة لقتى الجيش الروسي

جاءت أنباء مصير الكولونيل ميدفيديف - مدعومة باللقطات الأخيرة للحادث الاستثنائي - وسط مزاعم بأن 20 كتيبة من بين 120 كتيبة حشدها الجيش الروسي قد أصبحت معطلة بسبب المقاومة الأوكرانية الشديدة.

ومع ذلك ، يقال إن الجيش الروسي يجمع ما لا يقل عن 10 كتائب أخرى لدعم جيشه.

قال مسؤول غربي إن فشل روسيا في التنظيم حتى الآن كان "لافتاً" ، مستهزئاً بمزاعم اليوم بأنها حققت الأهداف العسكرية الرئيسية.

وأضافوا إن الخسائر كانت "كبيرة حقًا" في بعض المناطق. في البداية ، كانت 115-120 كتيبة من المجموعات التكتيكية في القوات الروسية ، ولكن لم يكن يعتقد الآن أن 20 كتيبة "فعالة قتالية" وتم سحبها ، إما بسبب الحاجة إلى إصلاح المركبات أو بسبب الخسائر الفادحة.

