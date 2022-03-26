نقل النواب توصي بإدراج مزلقان قفط ضمن خطة التطوير

تفقد وفد لجنة النقل بمجلس النواب الذي يزور الأقصر وقنا والغردقة، محطة سكة حديد قفط بقنا، كما تفقدوا المزلقان الكائن بجوار المحطة.
وأوصي وفد اللجنة أن يتم إدراج المزلقان ضمن خطة تطوير المزلقانات التي تقوم بها هيئة تطوير السكة الحديد.
يضم وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد كلا من ،النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات، والنائب سيد عوض أمين سر لجنة النقل والمواصلات، النائب خالد عبد المولي، النائب أحمد سعد نويصر ، النائب حسام عاشور ، والنائبة مي مازن ، والنائب كمال أبو خليل ، والنائب خالد تامر طايع، النائب نادر الخبيري ، امام منصور ، النائب حازم عويان ، النائب مصطفي محمود وهشام عبد الرازق امين اللجنه، ومن أمانة اللجنة أحمد سلامه ، محمد عبد العظيم ومن وزارة النقل سالم مصطفي ،وليد عبد الرازق.