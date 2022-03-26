مصلوبًا| هل مات الحلاج مسيحيا؟ أوراق المستشرق لويس ماسينيون تكشف الحقيقة

وصف المستشرق الفرنسي “لويس ماسينيون”، الحسين بن منصور الحلاج بأنه من أعظم الشخصيات في صعود التصوف الإسلامي، وذلك نتيجة لدراسة معمقة أجراها عنه، ولكن رغم ذلك كانت احتمالية أنه مسيحي ضمن الاحتمالات التي رصدها عنه.

توصل لويس إلى أنه وُلد حوالي عام 857 في غرب إيران ، وأُعدم بشكل مأساوي في بغداد عام 922، إذ تعرض للتعذيب لعدة أيام ، والجلد ، والضرب، وتم وضعه على الصليب ، وقطع رأسه ، ثم صُبب بالبنزين وحرق.

بالبحث في كتابات المستشرق الفرنسي عن الحلاج، تتضح مسيرة مختلفة تماما عن تلك المتداولة عنه، وفي طفولته ، كان يتبع أسرته التي استقرت على نهر دجلة في بلاد ما بين النهرين. كان يعرف طريقة صوفية في سن صغيرة، وكان يتردد على أسياد عصره العظماء، مثل سهل التستري و الجنيد البغدادي.

الحلاج مسلما في مكة

ومع ذلك ، فقد انفصل عن الصوفية في بلاد ما بين النهرين، وقام برحلات طويلة في شبه الجزيرة العربية، إذ زار مكة ثلاث مرات ، وكذلك في إيران حتى آسيا الوسطى ووادي السند. على عكس المتصوفة الآخرين.

لم يتردد الحلاج في التحدث علانية في المساجد ، ولم يتواصل مع الناس في الأسواق، بل كان يؤمن بطريق حضور الله المباشر في قلب المؤمن ، بعيدًا عن الشعائر والمفاهيم. لم يقصد بذلك شعائر المسلمين فقط، بل شعائر المسيحيين واليهود والهندوس.

آمن بمبدأه آلاف الأشخاص. ومع ذلك ، فإن وعظه كان موضع عداء شديد من جانب كل من يعتقد أن الوساطة بين الله والناس تمر من خلال الشريعة فقط (الإسلامية)، وتم القبض على الحلاج عام 913 بتهمة عدد من الاتهامات التي قد تدفعه إلى الانتحار.

ولتعذيبه تم سجنه 9 سنوات، وكما ذكر لويس، بعد تسع سنوات في السجن، أثارت محاكمته جدلاً حادًا. وامتد إعدامه العلني من 25 إلى 27 مارس 922، وساهمت هذه النهاية المأساوية في زيادة شعبيته.

ذكرى الحلاج في مصر

ولكن حاول الكثير الهجوم ضده بأنه مهرطق، بعدما تعرض لانتقادات حادة من قبل البعض لترديده “أنا الحق” والتي ترجمها ماسينيون أيضا “أنا هو الله” وهو المفهوم الذي اعتقده أهل بغداد وكان سببا في إعدامه لإدعائه الآلوهية.

تأثر لويس ماسينيون بشدة بمصير الحلاج ، الذي اكتشفه عام 1907 في مصر. اكتشف خلالها موضوعًا قويًا للدراسة ، حيث شارك في بحث مكثف من إقامته الأثرية في بلاد ما بين النهرين عام 1908. قام بجمع وترجمة الأجزاء المتناثرة من عمله وكل ما كُتب عنه في العصور الوسطى في دراسة كانت على وشك الانتهاء في عام 1914 عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى.

ولكن انتظر حتى عام 1922 لدعمها من السوربون الفرنسية، ثم سجلها في 26 مارس العام نفسه، أي بعد 1000 عام على استشهاد الحلاج، بعنوان (آلام حسين بن منصور ، الحلاج ، شهيد الإسلام الصوفي).

هل الحلاج مسيحيا ؟

تمت صياغتها وترجمتها وإعادة نشرها بعد وفاته في عام 1975، بالإضافة إلى دوره في ترجمة أعمال الحلاج إلى الفرنسية. إذ مهد الطريق لأبحاث متعددة وترجمات جديدة. وبعيدًا عن الجانب الأكاديمي لأبحاثه ، يرى لويس ماسينيون في الحلاج معلمًا روحيًا رائدًا وأحد الشفعاء الذين أعادوا تحوله إلى المسيحية في عام 1908.

إذ ذكر أنه على نهر دجلة. عندما كان شابًا تحول إلى المسيحية ، وفسر أيضًا وضع صليب الحلاج أولاً على أنه علامة على موته مسيحيًا (قبل أن يغير رأيه ويعتبر أنه مسلم بالفعل)، وكان قد استند إلى كلمات من ديوانه: “نعم ، أخبرني الأصدقاء الذين كنت معهم في أعالي البحار وقاربي تدمر! سأموت للصليب، لا أريد الذهاب إلى مكة أو المدينة بعد الآن، طوال حياته، إذ ذكر لويس أن الحلاج حاول أن يجد روحانية وقداسة حقيقية بالمصطلحات المسيحية”.