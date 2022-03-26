عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مصلوبًا| هل مات الحلاج مسيحيا؟ أوراق المستشرق لويس ماسينيون تكشف الحقيقة

رسم يُظهر تنفيذ الإعدام
رسم يُظهر تنفيذ الإعدام بحق منصور الحلاج

وصف المستشرق الفرنسي “لويس ماسينيون”، الحسين بن منصور الحلاج بأنه من أعظم الشخصيات في صعود التصوف الإسلامي، وذلك نتيجة لدراسة معمقة أجراها عنه، ولكن رغم ذلك كانت احتمالية أنه مسيحي ضمن الاحتمالات التي رصدها عنه.

توصل لويس إلى أنه وُلد حوالي عام 857 في غرب إيران ، وأُعدم بشكل مأساوي في بغداد عام 922، إذ  تعرض للتعذيب لعدة أيام ، والجلد ، والضرب، وتم وضعه على الصليب ، وقطع رأسه ، ثم صُبب بالبنزين وحرق.

txt

مؤرخ : بغداد كانت ملتقى لأعظم الشعراء.. فيديو

txt

تفاصيل عرض فيلم كلشي ماكو في بغداد والموصل

بالبحث في كتابات المستشرق الفرنسي عن الحلاج، تتضح مسيرة مختلفة تماما عن تلك المتداولة عنه، وفي طفولته ، كان يتبع أسرته التي استقرت على نهر دجلة في بلاد ما بين النهرين. كان يعرف طريقة صوفية في سن صغيرة، وكان يتردد على أسياد عصره العظماء، مثل سهل التستري و الجنيد البغدادي.

الحلاج مسلما في مكة

ومع ذلك ، فقد انفصل عن الصوفية في بلاد ما بين النهرين، وقام برحلات طويلة في شبه الجزيرة العربية، إذ زار مكة ثلاث مرات ، وكذلك في إيران حتى آسيا الوسطى ووادي السند. على عكس المتصوفة الآخرين.

لم يتردد الحلاج في التحدث علانية في المساجد ، ولم يتواصل مع الناس في الأسواق، بل كان يؤمن بطريق حضور الله المباشر في قلب المؤمن ، بعيدًا عن الشعائر والمفاهيم. لم يقصد بذلك شعائر المسلمين فقط، بل شعائر المسيحيين واليهود والهندوس.

 آمن بمبدأه آلاف الأشخاص. ومع ذلك ، فإن وعظه كان موضع عداء شديد من جانب كل من يعتقد أن الوساطة بين الله والناس تمر من خلال الشريعة فقط (الإسلامية)، وتم القبض على الحلاج عام 913 بتهمة  عدد من الاتهامات التي قد تدفعه إلى الانتحار.

ولتعذيبه تم سجنه 9 سنوات، وكما ذكر لويس، بعد تسع سنوات في السجن، أثارت محاكمته جدلاً حادًا. وامتد إعدامه العلني من 25 إلى 27 مارس 922، وساهمت هذه النهاية المأساوية في زيادة شعبيته.

ذكرى الحلاج في مصر

ولكن حاول الكثير الهجوم ضده بأنه مهرطق، بعدما تعرض لانتقادات حادة من قبل البعض لترديده “أنا الحق” والتي ترجمها ماسينيون أيضا “أنا هو الله” وهو المفهوم الذي اعتقده أهل بغداد وكان سببا في إعدامه لإدعائه الآلوهية.

تأثر لويس ماسينيون بشدة بمصير الحلاج ، الذي اكتشفه عام 1907 في مصر. اكتشف خلالها موضوعًا قويًا للدراسة ، حيث شارك في بحث مكثف من إقامته الأثرية في بلاد ما بين النهرين عام 1908. قام بجمع وترجمة الأجزاء المتناثرة من عمله وكل ما كُتب عنه في العصور الوسطى في دراسة كانت على وشك الانتهاء في عام 1914 عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى. 

ولكن انتظر حتى عام 1922 لدعمها من السوربون الفرنسية، ثم سجلها في 26 مارس العام نفسه، أي بعد 1000 عام على استشهاد الحلاج،  بعنوان (آلام حسين بن منصور ، الحلاج ، شهيد الإسلام الصوفي).

هل الحلاج مسيحيا ؟

تمت صياغتها وترجمتها وإعادة نشرها بعد وفاته في عام 1975، بالإضافة إلى دوره في ترجمة أعمال الحلاج إلى الفرنسية. إذ مهد الطريق لأبحاث متعددة وترجمات جديدة. وبعيدًا عن الجانب الأكاديمي لأبحاثه ، يرى لويس ماسينيون في الحلاج معلمًا روحيًا رائدًا وأحد الشفعاء الذين أعادوا تحوله إلى المسيحية في عام 1908.

إذ ذكر أنه على نهر دجلة. عندما كان شابًا تحول إلى المسيحية ، وفسر أيضًا وضع صليب الحلاج أولاً على أنه علامة على موته مسيحيًا (قبل أن يغير رأيه ويعتبر أنه مسلم بالفعل)، وكان قد استند إلى كلمات من ديوانه: “نعم ، أخبرني الأصدقاء الذين كنت معهم في أعالي البحار وقاربي تدمر! سأموت للصليب، لا أريد الذهاب إلى مكة أو المدينة بعد الآن، طوال حياته، إذ ذكر لويس أن الحلاج حاول أن يجد روحانية وقداسة حقيقية بالمصطلحات المسيحية”.

المسيحيين تعذيب المساجد التصوف الاتهامات طريق العرب انتحار الإنتحار المسلمين الإسلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة شقيق الفنان حميد الشاعري بعد صراع مع المرض

لا تنخدعوا بالأجواء نهارا.. الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة 16 درجة ليلا

ساويرس:‏اللى كان نفسه أكون بوزع فلوس بمباراة مصر والسنغال يخش ينام ويحلم|فيديو

من 8:30 حتى 9:30م.. ماذا يحدث اليوم في ساعة الأرض على مستوى العالم؟

النقض تؤيد إعدام نجل الفنان المرسى أبو العباس.. قتل زوجته و طفلتيه

موفي ستار.. رامز جلال يروج لبرنامجه الجديد فى رمضان 2022

بالأسعار القديمة..قرار نهائي من الحكومة بشأن بيع السلع المعمرة قبل ارتفاع الدولار

مقلب صغير يا رب يعجبكم.. أسرار برنامج رامز جلال 2022

ترشيحاتنا

هل وصلت الحرب في أوكرانيا إلى طريق مسدود؟.. خبراء: تداعياتها ستطال الجميع

أخبار الفن: عبد الرحمن أبو زهرة يدخل في غيبوبة .. ووفاة شقيق حميد الشاعري

مصلوبًا| هل مات الحلاج مسيحيا؟ أوراق المستشرق لويس ماسينيون تكشف الحقيقة

أستاذ أوبئة: موجة كورونا السابقة انتهت ونحن الآن في فترة راحة |فيديو

وزير الرياضة: محمد صلاح عليه التحدث مع فريق منتخب مصر دائمًا |فيديو

أستاذ هندسة بترول: مصر توفر 30 مليار دولار فاتورة استيراد الغاز سنويا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل نظام غذائي للأم المرضعة فى رمضان وأهم الإشارات التحذيرية

زفاف ياسر فرج على إعلامية شهيرة بحضور نجوم الفن.. صور

انطلاق فعاليات قمة مصر للأفضل 2022.. صور

تشييع جثمان أحمد حلاوة من المجمع الإسلامي بالشيخ زايد.. صور

فيديو

خرج لشراء الطعام.. وفاة أول مصري في الحرب الروسية الأوكرانية |فيديو جراف

لفظ أنفاسه بـ المحكمة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة رجائي عطية

أقصر وأطول الأيام صياما.. موعد شهر رمضان 2022 في مصر.. فيديوجراف

هكذا استفز تامر حسني رضوى الشربيني في حفل زفاف ابنة أصالة

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

اﻟﻤﺰﻳﺪ