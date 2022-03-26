عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف الطبي على المرضى بالمجان في مستشفى العريش العام

الكشف علي المرضي
الكشف علي المرضي بمستشفي العريش العام

وصل إلى محافظة شمال سيناء "مستشفى العريش"، دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، في مستشفي العريش العام، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل مدير عام مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، أن الدفعة الجديدة تضم 14 طبيبًا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في  مختلف التخصصات الطبية والتي تشمل:
تخصص جراحة مخ وأعصاب كل من: د. محمد فتح الله محمد، ود. أحمد جابر إبراهيم 
تخصص طب أورام كل من د. محمد رجب خليفة سليمان، د. عادل صلاح بكري علي 
تخصص جراحة قلب وصدر، كل من :د. أسامة صابر عبد العليم ، د.عمرو السيد توفيق 
تخصص جراحة عامه كل من : د. هاني محمد حسن  ،ود . تامر السعيد النعيمي 
تخصص جراحة عظام . د. احمد رضا نعمان تخصص تخدير، د. أماني اسماعيل 
تخصص جراحه  ،د. احمد رياض توفيق . تخصص-انف واذن وحنجرة ، د.  احمد صديق عبد الجليل . تخصص_كبد وجهاز هضمي  ، د. فاطمه عبد القادر عطية     

   العمليات الجراحية                                                       
وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان خلال الفترة من اليوم السبت وحتي الجمعة المقبلة.

أضاف، د. طارق شوكه، أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.

مشيرًا إلى استمرار وصول أساتذة الجامعات أسبوعيًا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات.

txt

عروض فنية لطلائع شمال سيناء في مسابقة "كنوز مصرية 2022"

الكشف الطبي المرضى مجانا مستشفي العريش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة شقيق الفنان حميد الشاعري بعد صراع مع المرض

لا تنخدعوا بالأجواء نهارا.. الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة 16 درجة ليلا

ساويرس:‏اللى كان نفسه أكون بوزع فلوس بمباراة مصر والسنغال يخش ينام ويحلم|فيديو

من 8:30 حتى 9:30م.. ماذا يحدث اليوم في ساعة الأرض على مستوى العالم؟

النقض تؤيد إعدام نجل الفنان المرسى أبو العباس.. قتل زوجته و طفلتيه

موفي ستار.. رامز جلال يروج لبرنامجه الجديد فى رمضان 2022

بالأسعار القديمة..قرار نهائي من الحكومة بشأن بيع السلع المعمرة قبل ارتفاع الدولار

مقلب صغير يا رب يعجبكم.. أسرار برنامج رامز جلال 2022

ترشيحاتنا

هل وصلت الحرب في أوكرانيا إلى طريق مسدود؟.. خبراء: تداعياتها ستطال الجميع

أخبار الفن: عبد الرحمن أبو زهرة يدخل في غيبوبة .. ووفاة شقيق حميد الشاعري

مصلوبًا| هل مات الحلاج مسيحيا؟ أوراق المستشرق لويس ماسينيون تكشف الحقيقة

أستاذ أوبئة: موجة كورونا السابقة انتهت ونحن الآن في فترة راحة |فيديو

وزير الرياضة: محمد صلاح عليه التحدث مع فريق منتخب مصر دائمًا |فيديو

أستاذ هندسة بترول: مصر توفر 30 مليار دولار فاتورة استيراد الغاز سنويا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل نظام غذائي للأم المرضعة فى رمضان وأهم الإشارات التحذيرية

زفاف ياسر فرج على إعلامية شهيرة بحضور نجوم الفن.. صور

انطلاق فعاليات قمة مصر للأفضل 2022.. صور

تشييع جثمان أحمد حلاوة من المجمع الإسلامي بالشيخ زايد.. صور

فيديو

خرج لشراء الطعام.. وفاة أول مصري في الحرب الروسية الأوكرانية |فيديو جراف

لفظ أنفاسه بـ المحكمة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة رجائي عطية

أقصر وأطول الأيام صياما.. موعد شهر رمضان 2022 في مصر.. فيديوجراف

هكذا استفز تامر حسني رضوى الشربيني في حفل زفاف ابنة أصالة

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

اﻟﻤﺰﻳﺪ