الكشف الطبي على المرضى بالمجان في مستشفى العريش العام

وصل إلى محافظة شمال سيناء "مستشفى العريش"، دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، في مستشفي العريش العام، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل مدير عام مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، أن الدفعة الجديدة تضم 14 طبيبًا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات الطبية والتي تشمل:

تخصص جراحة مخ وأعصاب كل من: د. محمد فتح الله محمد، ود. أحمد جابر إبراهيم

تخصص طب أورام كل من د. محمد رجب خليفة سليمان، د. عادل صلاح بكري علي

تخصص جراحة قلب وصدر، كل من :د. أسامة صابر عبد العليم ، د.عمرو السيد توفيق

تخصص جراحة عامه كل من : د. هاني محمد حسن ،ود . تامر السعيد النعيمي

تخصص جراحة عظام . د. احمد رضا نعمان تخصص تخدير، د. أماني اسماعيل

تخصص جراحه ،د. احمد رياض توفيق . تخصص-انف واذن وحنجرة ، د. احمد صديق عبد الجليل . تخصص_كبد وجهاز هضمي ، د. فاطمه عبد القادر عطية

العمليات الجراحية

وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان خلال الفترة من اليوم السبت وحتي الجمعة المقبلة.

أضاف، د. طارق شوكه، أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.

مشيرًا إلى استمرار وصول أساتذة الجامعات أسبوعيًا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات.