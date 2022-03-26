حسين فهمي لمتسابق بـ «الدوم»: «هتنافس كريم عبد العزيز قريب» |فيديو

أبهر المتسابق أسامة عطية، لجنة تحكيم برنامج "الدوم"، بوابة النجوم، بـ 3 أغاني "داري الدمع يا عيني، ودار يا دار، واللي تعبنا سنين في هواه"، ليشعل المسرح وتفاعل معه الجمهور بقوة.

وعلق الفنان حسين فهمي قائلا: "انت شكلك ممثل مش مطرب، وسعيد جدًا إنك من العريش بلدنا العظيمة اللي وقفت ضد المستعمر، فأنا سعيد إنك منها، وعاجبني وقفتك واقفة راجل من نفسه، شكلك سينمائي وهتنافس كريم قريب، صوتك عاجبني واختيارك للأغاني مميز".



وقدمت المتسابقة إسراء العقاد من محافظة المنصورة، فيلمًا قصيرًا عن "العاصمة الإدارية الجديدة"، وهو من إخراجها وتقديمها.

وقالت الفنانة أصالة: "حسيت إنك حد واثق من نفسه ومشهور، وحققتي حلمك، التقرير رائع عن العاصمة الإدارية ومحدش هيقدر يعمل زيه، ومصدقة في نفسك، وكتير ذكية وقوية، والله يوفقك".

وطلبت منها أن تسألها سؤال، لترد المتسابقة: "رسالة أصالة الأم لبنتها التي تبدأ خياتها الجديدة: "بعلم ونصيحتي لأولادي بالافعال، الأيام مستاهلة أننا نعيشها، ونرمي التجارب السيئة وحالنا نستمتع بالحياة، وإن شاء الله العمر كله تعيشه البدايات لشام".

وقدمت هند حسام مشهدًا من مسرحية الواغش على مسرح "الدوم والعرض تأليف محمد يوسف.

وعلق الفنان حسين فهمي علي أدائها قائلا: "برافو يا هند عايزك تفاجئينا بنفس المشهد ببنت في القاهرة ودرست في جامعة أجنبية وتؤدي نفس المشهد، صعبتها وفاجئتك بس أنا عارف إنك قدها وقدود".

وتابع فهمي: "كنتي لذيذة جدًا، ليه مستخدمتيش الأدوات اللي وراك، حركة جسمك لازم تتكلم، على العموم كنتي متميزة ولذيذة جدًا".

ومن جانبه قال كريم عبد العزيز: "صوتك حلو جدًا، بس انا اتفق مع الفنان حسين فهمي في استخدام الاكسسوارات اللي وراكي، وهائلة"، وقالت أصالة: "أحسنتي عاجبني أدائك".

وتضم لجنة التحكيم إلى جانب الفنان حسين فهمي، الفنان كريم عبدالعزيز، والفنانة السورية أصالة والتي بدأت الحلقة بأغنية "شكرًا"، والتي قدمتها برفقة فرقة استعراضية.

ووجهت المذيعة نهى درويش، الشكر لوزارة الثقافة على المجهود الذي قامت به من أجل البرنامج، مؤكدة أن الدكتورة إيناس عبدالدايم اعتذرت عن المشاركة بسبب أزمة صحية تعرضت لها ومنعتها من الحضور متمنية لها الشفاء.

وشهدت الحلقة حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ووجه مُقدمًا البرنامج التحية له.