وزير الرياضة: محمد صلاح عليه التحدث مع فريق منتخب مصر دائمًا |فيديو

قال الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، إن جميع لاعبي المنتخب اليوم روحهم المعنوية عالية جدا ولديهم استعداد للاجتهاد.

مؤكدا أن جميع لاعبي المنتخب لديهم حلم الوصول للمونديال.

واضاف صبحي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " إم بي سي مصر " ، إنه اليوم قال للاعبين أن الجون الذى قام بجلبه اللاعب حسام حسن عام 1990 جاء في الدقيقة الرابعة وهذا قلته من باب التفاؤل المتواجد لدينا ، وفرصة المنتخب في السنغال كبيرة بسبب الجون الذى حققه المنتخب هنا.

واوضح ، إن فرصة اللاعبين في تحقيق الفوز تصل نسبتها إلي 60 % ، مؤكدا أن محمد صلاح مفروض عليه أن يتحدث مع الفريق دائما وتحدث اليهم قائلا اللاعبين جميعهم رجال والجميع يحلم بالفوز والصعود إلي كأس العالم.

وتابع : قمت بعمل حافز إضافي محترم للاعبين في حالة الفوز علي السنغال.