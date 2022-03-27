بالتورتة والشال البدوي ..فودة يكرم الأمهات المثاليات بجنوب سيناء

شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم السبت، الحفل الذي أقامته محافظة جنوب سيناء بمكتب المحافظ بشرم الشيخ، لتكريم الأمهات المثاليات بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، وزيدان عبد الغفار وكيل وزارة التضامن بالمحافظة.

وقام المحافظ بتكريم ١٠ من الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة لعام ٢٠٢٢، كالتالي من مدينة دهب سامية أحمد عبد السلام، فيروز السيد رمضان، صالحة مبارك جمعة، ومن مدينة طور سيناء،عفت احمد السيد، السيدة علي عبد الرازق، انتصار محمد ابراهيم، منى ابراهيم ناصر، سالمه سويلم هيكل، ومن مدينة رأس سدر ليلي فتحي السيد، ومن مدينة نويبع ايمان دياب محمد..





وأكد محافظ جنوب سيناء في كلمته خلال الحفل أن عيد الأم هو رمز الوفاء والاعتراف بالجميل لجميع الامهات، وتأكيد على أهمية دور المرأة في الحياة، موجهاً التحية لكل أم مصرية ساهمت في مسيرة بناء الوطن والعبور به إلى بر الأمان..



وأشار إلى أن المرأة المصرية حظيت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقدير غير مسبوق على كافة المستويات حيث أصبحت مُشَاركة المرأة المصرية بكل فئاتها في تنمية الوطن من أولويات القيادة السياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تمكينها في كافة المجالات.

وأهدى المحافظ كل ام مثالية شال كما تم تقديم التورته لهن تكريما واحتفالا بهم .

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تكريم الام المثالية ٢

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