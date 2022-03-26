أسماء الجمل تبهر لجنة تحكيم الدوم بأغنية بيقولولي توبي |فيديو

قدمت المتسابقة أسماء الجمل، أغنية "بيقولولي توبي"، وأغنية "فات من عمري سنين"، وأغنية الملامة".

واثني الفنان حسين فهمي على أدائها، قائلًا: "برافو حطيتي نفسك في موقف صعب ومنافسة قوية، لكن قدرتي تسعدينا بصوتك واستمتعت جدًا بصوتك".

ومن جانبها قالت أصالة، عضو لجنة التحكيم: "انتي وشك جاذب، وصوتك فيه عذوبة، كلك على بعضك بتجنني، واللي قدمتيه حلو كتير".

وقال كريم عبد العزيز: "صوتك قوي، وبحييكي على جرأتك في اختيارك للأغاني".

وتضم لجنة التحكيم إلى جانب الفنان حسين فهمي، الفنان كريم عبدالعزيز، والفنانة السورية أصالة والتي بدأت الحلقة بأغنية "شكرًا"، والتي قدمتها برفقة فرقة استعراضية.

ووجهت المذيعة نهى درويش، الشكر لوزارة الثقافة على المجهود الذي قامت به من أجل البرنامج، مؤكدة أن الدكتورة إيناس عبدالدايم اعتذرت عن المشاركة بسبب أزمة صحية تعرضت لها ومنعتها من الحضور متمنية لها الشفاء.

وشهدت الحلقة حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ووجه مقدما البرنامج التحية له.