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متحدث الصحة يحذر من التجمعات الرمضانية ويقدم نصائح مهمة للمواطنين

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزراة الصحة والسكان

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزراة الصحة والسكان، إننا مازلنا نشهد انخفاضا متواليا في معدلات الإصابة المجتمعية بفيروس كورونا، وفي معدلات دخول المستشفيات، وأيضاً في معدلات عدد الوفيات.

مشيراً إلى البيان الأسبوعي الذي أعلنته الوزارة، وذكر أن متوسط عدد الإصابات الجديدة 788 حالة، ومتوسط عدد الوفيات 8 حالات.

وأضاف حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع على فضائية "الحياة"، أن نسب الإشغال في المستشفيات تنخفض أيضاً بشكل ملحوظ وواضح، وهذا يرجع إلى أنه كلما زادت معدلات التطعيم، كلما قلت شدة الإصابات وقلت معدلات الوفيات، منوهاً أن هذا على مستوى العالم وليس على مستوى الوضع الوبائي في مصر.  

أعداد متلقي الجرعات الكاملة من اللقاح:

قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن عدد متلقي جرعات اللقاح كاملة وصل إلى أكثر من 32 مليون، مشيرا إلى أن هذا العدد يمثل تقريباً 52% من الفئات المستهدفة، معقباً: "هذا يعني تطعيم 52% من الفئات المستهدفة حتى الآن .. وده عامل كبير جداً في تخفيض شدة الإصابات ومعدلات الوفيات".

أضاف حسام عبد الغفار، أنه لم يثبت خلال العامين الماضيين، أن هناك علاقة بين ارتفاع درجات الحرارة، وبين شدة الفيروس، ولكن ما ثبُت علمياً أن المناعة هي التي لها علاقة بـ شدة الفيروس، والتي يتم رفعها من خلال اللقاح، أو لمن أُصيب قبل ذلك.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن معدلات التلقيح تسير حتى الآن بشكل جيد، مناشداً المواطنين بضرورة تلقي اللقاح، والحصول على الجرعات الكاملة، معقباً: "دلوقتي بقى في إجراءات متيسرة، والمواطن مش بيحتاج يسجل مسبقاً، أو أي نوع من الإجراءات، كل ما عليك أنك تأخذ إثبات الشخصية وتذهب إلى مركز اللقاح".

وأشار حسام عبد الغفار إلى أنه تم تطعيم أكثر من مليون و800 ألف مواطن ، من خلال حملة "طرق الأبواب"، التي بدأت في 7 محافظات.  

الاجراءات الخاصة بشأن التجمعات الرمضانية:

قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الإجراءات الاحترازية لم تعد مرتبطة بفيروس كورونا، ولكن مرتبطة بالصحة العامة للشخص نفسه.

منوهًا أنه يجب أن يكون هناك تطهير مستمر للأيدي والأسطح، معقباً: "ده المفروض يكون ممارسة عادية غير مرتبط بالوباء أو غيره".

وناشد حسام عبد الغفار المواطنين قبل بداية شهر رمضان، وبدء التجمعات الرمضانية، قائلاً: "يجب الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وعدم وجود تقارب بين الناس وبعضها، ويجب على الناس وهي بتكح أو تعطس أن تغطي فمها بالمنديل".

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن هذه الإجراءات يجب أن تستمر لأنها اجراءات من أجل الحفاظ على الصحة العامة، سواء كانت مرتبطة بالوباء أو من غيره، معقباً: "لان دي سلوكيات صحية ينبغي على المواطن التعود عليها والالتزام بها".

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