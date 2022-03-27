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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد حاتم: المنافسة في موسم رمضان لا تشغلني| خاص

محمد حاتم
محمد حاتم

كشف الفنان محمد حاتم عن رأيه في المنافسة بموسم رمضان القادم والذي يشارك فيه بمسلسل طلوع الروح مع الفنانة منى شلبي.

وقال حاتم في تصريحات ل"صدى البلد": فكرة المنافسة في رمضان أو خارج رمضان لا تشغلني بشكل كبير، لأنك لا يمكن التحكم بها، المهم أن يقدم الشخص عمله باهتمام ويركز فيه، والعمل الجيد يستمر مع الناس حتى بعد رمضان، وأتمنى إن مسلسليّ “بطلوع الروح” و"منورة بأهلها" أو أي عمل قادم لي يستمر مع الناس.

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وعلى جانب اخر الفنان محمد حاتم، سر الشعبية الكبيرة لمسلسل أبو العروسة، وحماسهم لتقديم جزء جديد من العمل دون خوف أن يكون أقل من الأجزاء السابقة.

وقال حاتم في تصريحات لـ"صدى البلد":جميع طاقم العمل كان متحمسا لتكملة قصة المسلسل وشخصياته، والخوف والقلق شيء طبيعي في أي عمل؛ لأنك تحاول الحفاظ  على الجمهور الكبير للمسلسل، وأيضًا تحاول جذب جمهور جديد، وأبو العروسة مسلسل له شعبية كبيرة لأنه قدم نموذجا للطبقة المتوسطة التي تمثل جزءا كبيرا من المجتمع.

وكان الفنان محمد حاتم قد كشف عن تفاصيل أعماله الجديدة بعد نجاح  بمسلسل منورة بأهلها الذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية منذ أيام.

وقال "حاتم" في تصريحات لـ صدى البلد:"أستعد لمشروع مسرحي مع المخرج الفرنسي دانيال سان بيدرو، في الصيف، وسنقوم بجولة في بعض المدن الفرنسية
 

يسرى نصر الله رمضان موسم رمضان مسلسل ابو العروسة رمضان القادم الفنان محمد حاتم مسلسل طلوع الروح

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