أصالة تطلب من حسين فهمي الاستغناء عن النظارة: الأستاذ الحليوة

طلبت المطربة أصالة من الفنان حسين فهمي الاستغناء عن النظارة الطبية قائلة : من حسن حظي إني قاعدة جنب الأستاذ الحليوة، بس ممكن تشيل النظارة، ليلبي طلبها.

واضافت أصالة خلال برنامج الدوم، المذاع علي فضائية on tv: : عن جد عيونه مثل كلمات الأغنية وكل شيء طلع حقيقي.



وقامت أصالة بغناء أغنية "يا واد تقيل" لحسين فهمي، الذي شاركها بالوقوف كما ظهر في أحد مشاهده من فيلم "خلي بالك من زوزو" أثناء غناء الفنانة سعاد حسني الأغنية، وسط تصفيق الجمهور

الإعلامية، ومن إنتاج شركة "ميديا هب سعدي - جوهر".

وشارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة ال 60 ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا ، المخرج مروان حامد و الفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر امير طعيمة والملحن عمرو مصطفى ، اما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الإعلامية القديرة نجوى ابراهيم والإعلامية لميس الحديدي والاعلامية چاسمين طه.

وفي مرحلة المفتاح الذهبي شارك في عضوية لجنة التحكيم كل من النجمة ليلى علوي وتامر محسن والموسيقار نادر عباسي.

